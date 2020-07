Großbeeren

Die einen im Ort halten den Großbeerener Gemeindevertreter Dirk Steinhausen (Wir für Großbeeren) für einen Macher. Andere werfen ihm Egoismus vor und dass mit ihm vormals undenkbarer politischer Streit in die Gemeinde kam. Im MAZ-Gespräch verrät der „Stimmenkönig“ der jüngsten Kommunalwahl 2019, wie er sich und die politische Situation in dem rund 9.100 Einwohner zählenden Großdorf mit dem Güterverkehrszentrum (GVZ) vor den Toren Berlins sieht.

Herr Steinhausen, wann und woher kamen Sie nach Großbeeren?

Dirk Steinhausen: Das war 2002 aus Berlin. Wir haben in Diedersdorf ein Haus gekauft, weil das in der Hauptstadt schlicht zu teuer war.

Lebensdaten Dirk Steinhausen ist 50 Jahre alt, geschieden, hat zwei Kinder und lebt mit seinem Sohn in Diedersdorf in einer Männer-WG. Von Beruf ist er Diplom-Ingenieur für Maschinenbau, tätig ist er als Regionalleiter einer Bankenversicherung. Gemeindevertreter ist er seit 2008, Kreistagsmitglied TF war er von 2012 bis 2019, von 2008 bis 2018 leitete er den CDU-Ortsverband Großbeeren. 2018 gründete er die Wählervereinigung Wir für Großbeeren (WfG), sie erreichte zur Kommunalwahl im Mai 2019 aus dem Stand mehr als 20 Prozent der abgegebenen Stimmen und vier Mandate im Gemeinderat. Außerdem ist er in Großbeeren einer der ehrenamtlichen Turm-Betreuer sowie in Diedersdorf Mitglied im Förderverein Freiwillige Feuerwehr und im Verein Dorfgemeinschaft.

Und dann stiegen Sie umgehend in die Kommunalpolitik ein?

Ja, und zwar war der Auslöser ein fehlender Fußgängerüberweg am Eichenhügel für die kleinen Fußballer, die ich damals trainierte.

Später wurden Sie CDU-Chef im Ort. Nach der Kommunalwahl 2014 holten Sie zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats einen jungen FDP-Mann praktisch „vor laufender Kamera“ aus seiner bisherigen Fraktion in die CDU, um stärkste Fraktion zu werden – spricht man solche Dinge nicht vorher ab und gibt sie schlicht bekannt, statt eine Menge Leute auf offener Bühne zu brüskieren?

Es ehrt mich, wenn man mir so viel Macht zutraut. Doch das FDP-Mitglied hatte sich direkt nach der Wahl entschieden, aus dieser Partei auszutreten und zu uns zu kommen, tatsächlich damit die CDU größte Fraktion wird. Das hatte also mit mir am wenigsten zu tun.

2017 hat genau diese Fraktion Sie dann ausgeschlossen, als es um einen CDU-Bürgermeister-Kandidaten und die Nachfolge von Carl Ahlgrimm ging. Hatten Sie intern über die Stränge geschlagen?

Es war ganz anders: Ich hatte damals angekündigt, mich aus persönlichen Gründen zurückzuziehen. Das als Grund zu nehmen, mich ganz aus der Fraktion zu drücken, halte ich auch heute noch für unanständig und auf jeden Fall für nicht christdemokratisch.

Das Zerwürfnis resultiert also nicht aus Ihrem Ärger, dass Sie nicht Bürgermeister-Kandidat wurden?

Definitiv nicht. Ich war mit der Kandidaten-Wahl (vom stellv. Bürgermeister Uwe Fischer, d.Red.) nicht einverstanden. Ein Bürgermeister muss von den Bürgern getragen werden. Aber er hat inzwischen auch so viel auszuhalten, dass da für mich bereits klar war, mich zurückzuziehen.

Dennoch – Sie traten ja später ganz aus der Partei aus. Warum ist Ihr Verhältnis zur CDU Großbeeren so zerrüttet, was stört Sie?

Für mich gab es inhaltlich nicht nachvollziehbare Schritte wie das Zusammengehen mit der Links-Partei im Gemeinderat.

Sie unterlagen 2017 auch bei der Kandidaten-Suche der CDU für ein Landtagsmandat gegen Robert Trebus aus der Nachbargemeinde. Haben Sie Wir für Großbeeren gegründet, um selbst auf einer anderen Bühne wieder ins Rampenlicht zu kommen?

Überhaupt nicht. Ich interessiere mich einfach für Politik, und für die vor Ort am meisten. Weil ich aber in dieser Zeit den Eindruck hatte, es geht auch auf Landesebene mehr um Machterhalt als um die Sorgen der Bürger, musste ich Entscheidungen treffen. Das habe ich mit der Gründung von Wir für Großbeeren getan, und der Erfolg scheint mir Recht zu geben.

Wo wollen Sie politisch noch hin?

Nicht mehr in den Landtag. Es geht mir doch nicht darum, mein Gesicht auf einem Wahlplakat zu sehen, auf das ein Hund pinkelt, wenn’s runterfällt. Das brauch ich nicht. Die Wahlergebnisse von 2019 mit den meisten Stimmen im Ort zeigen mir, dass eine bürgerliche Alternative in Großbeeren der richtige Weg war.

Der Weg in den Kreistag Teltow-Fläming blieb Ihnen aber trotz Ihrer 1610 Stimmen verwehrt. Ihr ehemaliger CDU-Mitstreiter Adrian Hepp dagegen wurde mit weniger Stimmen gewählt. Intern haben Sie so manchen Strauß ausgefochten, doch inzwischen ist die Distanz auch öffentlich unübersehbar – wie sehen Sie das heutige Verhältnis zu ihm?

Wir haben kein Verhältnis zueinander. Wir sind politische Wettbewerber, mehr nicht. Die Vorwürfe der Nachbarn gegen ihn müssen wir intern aufklären, sonst machen wir uns als Politiker unglaubwürdig.

Sie meinen den Brief von drei Familien, die sich von ihm drangsaliert fühlen?

Richtig. Das alles wird natürlich diskutiert und ist in den sozialen Medien des Ortes Thema. Ein Berliner Polizist muss sich als Bürger und Gemeindevertreter hier in Großbeeren vernünftig verhalten. Da haben wir alle eine Vorbildfunktion.

Wie schätzen Sie Ihr Verhältnis zu Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) ein, den Sie ja manchmal harsch angehen?

Als Person komme ich gut mit ihm klar, als Bürgermeister sind die Ergebnisse seiner ersten beiden Amtsjahre aus meiner Sicht recht mager.

Sind Sie ein Team-Player?

Unbedingt, ich bin ein absoluter Team-Player. Anders hätte ich nicht fast zehn Jahre den Ortsverband einer Partei führen und fast ebenso lange stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Teltow-Fläming sein können. Sowas geht nicht ohne Mannschaftsdenken.

Was tun Sie oder was wollen Sie tun, um das politische Großbeeren wieder zu befrieden?

Zurzeit beschäftigen wir uns fast ausschließlich mit gegenseitigen Vorwürfen und Schuldzuweisungen, also mit uns selbst statt mit Inhalten. Ich würde mich freuen, wenn wir zur Sacharbeit zurückkommen.

Von Jutta Abromeit