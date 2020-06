Großbeeren

Die Bodenplatte an der Berliner Straße im Zuzugsort Großbeeren ist gegossen, nächste Woche wollte die Baufirma die Module für die so mühsam erstrittene und endlich finanzierte Schulerweiterung der Otfried-Preußler-Schule aufstellen. Doch das steht in Frage. Die Baugenehmigung fehlt noch, der Kreis hatte denkmalschutzrechtliche Nachforderungen an die Kommune. Platzt der Aufstellungstermin, ist fraglich, wann die Firma für Großbeeren einen neuen hat. Die Schuld für diese Zitterpartie auf der Zielgeraden sehen die Verantwortlichen im Rathaus bei der Kreisverwaltung.

Massiver Frust möglich

Vor dem Gemeinderat Großbeeren wählte Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) noch blumige Worte für dieses Dilemma um die Schulerweiterung, das in wenigen Wochen zu massivem Frust bei Eltern, Lehrern und Schüler führen kann: „Auch wenn das Projekt wächst, etwas mehr Dünger aus dem Landkreis würde für mehr Wachstum sorgen und die Ernte ermöglichen.“

Während Corona Klassen oft dreigeteilt

Es geht um acht Klassenräume, ein Lehrerzimmer, einen Sanitärbereich und einen kleinen Schulhof. Das alles muss nach den Sommerferien fertig sein, soll das neue Schuljahr reibungslos beginnen. Schulleiter Boris Petersen erklärte den Gemeindevertretern die Situation unter Corona-Bedingungen und hofft inständig, dass es keinen Rückfall gibt: „Unser größter Raum fasst mit den Abstandsregeln 13 Schüler, in vielen Räumen konnten aber nur acht oder neun Schüler lernen, so dass wir oft eine Dreiteilung der Klassen hatten.“

Praktisch wurden an dieser Grund- und Oberschule aus 31 Klassen 72 Lerngruppen, so Petersen, der Schulhof war in 13 Areale eingeteilt, „das Maximum dessen, was möglich ist.“ Die Pausenzeiten wurden versetzt. „Wenn jetzt nach den Ferien die beiden Klassen mit 45 Schülern mehr aufzumachen sind, dann geht das ohne die neuen Räume auf der anderen Straßenseite nicht mehr“, erklärt der Schulleiter, schon gar nicht, wenn Corona zurückkomme.

Bauantrag Schulerweiterung „prioritär bearbeitet“

Im Kreishaus sieht man sich zu Unrecht mit solchem Vorwurf konfrontiert. Aus der Pressestelle kommt die Antwort: Der Bauantrag der Gemeinde zur Schulerweiterung in Modulbauweise sei am 24. April eingegangen und werde wie alle Kita- und Schul-Bauanträge von der Bauaufsicht prioritär bearbeitet. Weiter heißt es: „Die Behörden des Landkreises streben die Erteilung der Baugenehmigung noch vor Ende der Sommerferien an. Das wurde der Gemeinde gegenüber auch so erklärt.“ Vor Erteilung der Baugenehmigung dürfe mit dem Container-Aufstellen nicht begonnen werden, heißt es, von „plötzlich“ und „Aufstellen der Container nächste Woche“ könne also nicht die Rede sein.

„Bauaufsicht kann abschließend entscheiden“

Am 24. Juni habe die Gemeinde die von der Denkmalschutzbehörde nachgeforderten Unterlagen beim Kreis eingereicht. „Diese wurden zwei Tage später an das Landesamt für Denkmalpflege weitergeleitet“, heißt es, dieses Amt sei zwingend zu beteiligen. „Inzwischen liegt die positive Rückmeldung des Landesamts vor. Die Bauaufsicht kann nunmehr abschließend über den Bauantrag entscheiden“, so die Erklärung aus der Pressestelle.

Denkmalrecht für Baulücke anzuwenden

Zu den Gründen, warum es für die Baulücke, wo die Module aufgestellt werden, denkmalrechtliche Nachforderungen geben musste, heißt es: „Das Baugrundstück befindet sich unmittelbar gegenüber der denkmalgeschützten Gemeindeschule, welche als Baudenkmal in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen ist.“ Zudem befänden sich die denkmalgeschützte Dorfkirche und der Obelisk zur Erinnerung an die Schlacht bei Großbeeren 1813 auf dem Kirchhof ebenfalls in der Nähe. Deshalb unterliege die von der Gemeinde beantragte Schulerweiterung laut Denkmalschutzgesetz dem Umgebungsschutz und müsse etwaige denkmalschutzrechtliche Auflagen einhalten.

Borstel : „Das ist nicht zu verstehen“

Dass die Baugenehmigung deshalb womöglich erst zum Ferienende kommt, frustriert Borstel, er erklärt gegenüber der MAZ: „Das ist nicht zu verstehen. Denn eine der 7. Klassen haben wir vom Landkreis zugewiesen bekommen, weil dafür woanders kein Platz mehr ist.“ Zumal die Untere Bauaufsicht bei der Standortsuche zugestimmt habe, dass die Schulerweiterung auf der anderen Straßenseite viel besser aufgehoben sei als direkt auf dem Schulgelände, sagt der Rathauschef.

Von Jutta Abromeit