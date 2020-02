Großbeeren

Polizeibeamte wollten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Pkw der Marke Mercedes Benz in der Neubeerener Straße in Großbeeren kontrollieren. Der Fahrer des Pkw sprang jedoch unvermittelt aus dem Fahrzeug und rannte davon. Die Polizisten konnten den Täter stellen. Am Fahrzeug konnten diverse Spuren festgestellt werden, die auf einen Diebstahl hindeuteten, wie zum Beispiel manipulierte Zündkabel. Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Ein Drogenvortest reagierte positiv und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelte, dass das Fahrzeug in Stahnsdorf gestohlen wurde. Über den Diebstahl konnte der Eigentümer informiert werden. Das Fahrzeug wurde jedoch für weitere kriminaltechnische Arbeiten sichergestellt. An dem Fall arbeitet nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline