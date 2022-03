Großbeeren: Freiwillige Feuerwehr Diedersdorf nimmt Dienst wieder auf

Großbeeren

Mehr als ein Jahr lang war sie außer Dienst gestellt – jetzt geht es bei der Freiwilligen Feuerwehr Diedersdorf wieder weiter. Wie das Rathaus mitteilt, wird die Wehr zum 1. April wieder ihren Dienst aufnehmen.

Dem Neustart war eine fast anderthalbjährige Suspendierung der Einsatzkräfte in dem Großbeerener Ortsteil vorangegangen. Ende November 2020 wurde sie außer Dienst gestellt, wie Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) und René Blisse mitteilten. Wie die MAZ damals berichtete, bezog man sich dabei auf „interne Personalangelegenheiten“. Auf Nachfrage war von Mobbing die Rede – und dass Auseinandersetzungen an der Tagesordnung gewesen seien.

Neuanfang für Diedersdorfer Feuerwehr

Später bekräftigte Blisse, dass es eine Gefahr darstelle, eine derart untereinander zerstrittene Gruppe zu einem Einsatz zu schicken. Über die internen Vorgänge hielt man sich weitestgehend bedeckt. Die Gemeindevertretung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Vorgänge informiert.

Anläufe, die Wehr wieder dienstfähig zu machen – beispielsweise eine Mediation durch den Landesfeuerwehrverband – scheiterten zunächst. Nun scheint es offenbar einen Durchbruch gegeben zu haben: Wie Borstel der MAZ bestätigte, gab es am Montag eine Zusammenkunft. Der vorangegangen sei ein „langer Prozess“ an Gesprächen sowie Aus- und Weiterbildungen. Die „internen Querelen“ seien diskutiert und ausgeräumt worden – wenn es dabei auch zu Disziplinarmaßnahmen kam. Borstel erklärte, dass die Aussprachen notwendig gewesen seien. Nun gebe es die Chance auf einen Neuanfang.

Alle Großbeerener Wehren wieder im Dienst

Das sieht auch René Blisse so. „Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir neu starten können und die Kameraden ihre neuen Fertigkeiten und Fähigkeiten umsetzen können“, erklärte der Gemeindebrandmeister in einer Mitteilung.

Ab 1. April sind somit wieder alle Wehren der Gemeinde Großbeeren im Dienst. Borstel betonte, dass die Sicherheit der Gemeinde in den vergangenen Jahren nie gefährdet gewesen sei – gleichwohl werde nun aber auch das Sicherheitsgefühl der Diedersdorfer gesteigert. Und die Gemeinde werde durch den Wiedereinsatz der Kameradinnen und Kameraden gestärkt.

Mehr Transparenz gefordert

Dass die Diedersdorfer ab April wieder eine dienstfähige Feuerwehr haben, begrüßt auch Ortsvorsteher Dirk Steinhausen. „Es ist gut, dass die Feuerwehr wieder ans Netz geht“, sagte er. Die Beunruhigung in der Bevölkerung sei in den vergangenen anderthalb Jahren ein „permanentes Thema“ gewesen. Erst im Frühjahr hatte die Gemeindevertreter eine Petition von Diedersdorfern erreicht, die sich unter anderem mehr Informationen über die Vorgänge wünschten.

Auch Steinhausen, der als Vorsitzender der WfG-Fraktion in der Gemeindevertretung sitzt, bemängelte fehlende Transparenz. Man habe der Bevölkerung weder die Außerdienststellung noch die Indienststellung erklärt. „Transparenz für die Bevölkerung war und ist ein Fremdwort“, so Steinhausen. Er sieht in der neuesten Entwicklung vielmehr ein Wahlkampfmanöver. Man könne davon ausgehen, dass „kritische Themen“ vor einer möglichen Abwahl weggeräumt werden sollen.

Von Johanna Apel