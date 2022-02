Großbeeren

Dass die Zeiten dunkler wurden, war in Großbeeren schon wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung zu spüren. In der Nacht zum 23. Februar 1933 stand das damalige Armenhaus in Flammen.

Nationalsozialisten waren gewaltsam in die Wohnung Karl Schlombachs eingedrungen und hatten Feuer gelegt. Der SPD-Mann konnte sich mit seiner Frau zwar aus dem Fenster retten, wurde jedoch angeschossen. An dem Abend verloren insgesamt neun Familien ihr Zuhause.

In Großbeerens Geschichte eingeprägt

89 Jahre später gedachten Großbeerener am Mittwoch dieses dunklen Kapitels der Ortsgeschichte. Heute jähre sich dieses „traurige Ereignis“, das sich unweigerlich in die Geschichte der Gemeinde eingeprägt habe, zum 89. Mal, sagte Bürgermeister Tobias Borstel (SPD). Er erinnerte an Schlombach, der als bekennender Sozialdemokrat und Nazigegner „ein mutiger Mann mit Haltung“ gewesen sei.

Immer wieder hätten er und seine Frau Helene den Faschisten vor Ort den Spiegel vorgehalten – und die „feigen Fratzen des bevorstehenden Terrorregimes“ entblößt. Dies sei, kurz vor dem Reichstagsbrand, Anlass genug für diesen „hinterhältigen Anschlag“ gewesen. Borstel ging auch darauf ein, dass der Brand zunächst nicht mit den Nationalsozialisten in Verbindung gebracht werden durfte – und dass für Schlombach der Leidensweg längst nicht vorbei war. Er wurde später mehrfach inhaftiert, starb 1945 schließlich im KZ Bergen-Belsen.

Armenhausbrand war im Ausland Thema

Die Historikerin Gabriele Bergner ergriff im Namen des Gemeindevertreters und Landtagsabgeordneten Helmut Barthel (SPD) das Wort. Sie ging auf die Geschichte Schlombachs ein und betonte, dass der „Armenhausbrand“ im Ausland große Beachtung gefunden habe.

Später mahnte sie, das sich das politische Klima in Deutschland auch heute wieder verschlechtert habe, Andersdenkende und Politiker bedroht würden und der Hass zugenommen habe. Dabei sei Demokratie keine Selbstverständlichkeit. „Sie muss im Alltag gelebt und verwirklicht werden“, so Bergner. Sie plädierte für Zivilcourage, die Freiheit des Andersdenkenden und dafür, Aufrufen zu Hass und Gewalt entgegenzutreten.

Großbeerener legten Kränze ab

Mehrere Großbeerener Initiativen legten anschließend Kränze vor dem Haus in der Berliner Straße ab. Darunter der Seniorenbeirat, der Bürgertisch für lebendige Demokratie sowie Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft Wobau und der politischen Parteien.

Von Johanna Apel