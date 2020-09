Großbeeren: Geflüchtete fordern bessere Unterbringung

Großbeeren

Rund 25 Bewohner des Übergangsheims in Großbeeren haben vor ihrer Unterkunft für eine Veränderung der Wohnverhältnisse demonstriert. Anlass war der Besuch von Teltow-Flämings Vize-Landrätin Kirsten Gurske (Linke), Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) und dem Geschäftsführer der IB Berlin-Brandenburg, Niels Spellbrink, die sich vor dem Heim zum Gespräch getroffen hatten. Mit Plakaten forderten die Geflüchteten unter anderem, die Sammelunterkunft aufzulösen und menschenwürdigere Wohnverhältnisse zu schaffen.

Farshad Esmail-Panah ergreift für die Bewohner des Übergangsheims das Wort und wendet sich mit seinen Fragen an Vize-Landrätin Kirsten Gurske, die auch für das Gesundheitsamt zuständig ist. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Übergangswohnheim war in den vergangenen Wochen in die Medien gekommen, weil sich mehrere Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Darunter waren auch fünf Schulkinder, was dazu führte, dass das Gesundheitsamt an der Otfried-Preußler-Schule Massentests anordnete. Auch im Übergangsheim wurden nahezu alle Bewohner auf das Coronavirus getestet – 19 positiv.

Quarantäne nicht ausreichend umgesetzt?

Die Unterbringung der Infizierten entspräche nicht den notwendigen Anforderungen, bemängeln die Bewohner des Übergangsheims am Mittwoch. Farshad Esmail-Panah, der für die Demonstranten das Wort ergreift, sagt, die positiv Getesteten seien zwar in eigenen Wohnungen untergebracht, kämen aber trotzdem mit anderen Bewohnern in Kontakt. „Manche wissen nicht, welche Bäder von den Infizierten genutzt werden und gehen trotzdem hin“, sagt er. „Sie sind nicht gut isoliert gewesen, sie kamen auch aus den Zimmern raus.“

Farshad Esmail-Panah spricht für die Bewohner des Heims. Quelle: Lisa Neugebauer

Außerdem habe es zunächst Verwirrung darüber gegeben, wer überhaupt infiziert sei, erzählt Esmail-Panah. Denn die Briefe, in denen die Bewohner über das Testergebnis informiert wurden, seien nur schwer zu verstehen gewesen. Einige Demonstranten gingen daher davon aus, dass auch negativ Getestete mit Infizierten zusammenleben.

Das sei absolut nicht der Fall, bekräftigt die leitende Sozialarbeiterin Kathrin Mauroschat noch einmal. Die Infizierten seien in eigenen, isolierten Wohnungen und Räumen untergebracht und nutzen eigene Badezimmer und Küchen beziehungsweise Kochplatten. Vize-Landrätin Gurske betonte, sie sei froh, dass diese Lösung möglich gewesen sei. Die Alternative sei gewesen, das ganze Übergangsheim unter Quarantäne zu stellen.

Teltow-Flämings Vize-Landrätin Kirsten Gurske versucht, den Bewohnern des Übergangsheims zu erklären, warum das Gesundheitsamt sich für den Verbleib der Corona-Infizierten im Haus entschieden hat. Quelle: Lisa Neugebauer

Farshad Esmail-Panah (vorn links) befragt Vize-Landrätin Kirsten Gurske (2.v.r.). Quelle: Lisa Neugebauer

Die Bewohner des Übergangsheims sehen die Situation hingegen nicht so positiv: Sie kritisieren, dass in der Unterkunft generell zu viele Menschen leben, die sich Toiletten und Küchen teilen. „Hier ist es gefährlich, hier ist es wirklich eng“, sagt Esmail-Panah. Heimbewohnerin Prudence Ebhomienlen sagt, sie wohne seit zwei Jahren zusammen mit ihren drei Söhnen in einem 15-Quadratmeter-Zimmer, schlafe mit ihnen in zwei Betten, die sie zusammengeschoben hätten. „Das Zimmer ist zu klein für eine Familie“, sagt sie. „Das ist sehr schwierig für mich.“ Auch sie habe Angst, sich mit Corona anzustecken und wünscht sich eine eigene Wohnung.

„Es ist sehr schwierig für mich“: Prudence Ebhomienlen kam vor zwei Jahren aus Nigeria nach Deutschland. Sie lebt mit ihren drei Söhnen in einem 15-Quadratmeter-Zimmer. Quelle: Lisa Neugebauer

Darauf hoffen die meisten der Bewohner und fragen Vize-Landrätin Gurske direkt, warum das nicht möglich sei. Eine eigene Wohnung bekomme nur, wer eine Aufenthaltsgenehmigung habe – und die Anträge dafür bearbeite die Ausländerbehörde, versucht sie zu erklären. „Ich kann diese Probleme hier nicht lösen.“ Die Bewohner befriedigt das nicht. Viele leben schon seit mehreren Jahren in dem Übergangsheim, wissen nicht, wie lange sie noch auf den Bescheid warten müssen.

„Corona hat gezeigt, dass Wohnheime problematisch sind“

„Corona hat gezeigt, dass Wohnheime problematisch sind“, gibt auch Gurske zu. In Zukunft wolle der Landkreis daher anstreben, Verbundwohnungen zur Verfügung zu stellen – also Häuser, in denen zwar nur Geflüchtete wohnen, wo aber jeder seine eigene Wohnung hat. „Das geht aber nicht von jetzt auf gleich“, sagt sie.

Auch IB-Geschäftsführer Spellbrink kann die Probleme der Bewohner nachvollziehen. „Wenn der Wohnraum eng ist, kommt es auch zu Unzufriedenheit“, sagt er. Er wolle demnächst mit den Bewohnern in den Austausch gehen und einen Bewohnerrat initiieren, bei dem die Geflüchteten ihre Probleme und Verbesserungsvorschläge einbringen sollen. Er könne das Haus nicht verändern, aber versuchen, an Verhaltensweisen zu arbeiten, sagt er. Für die Bewohner waren Spellbrinks und Gurskes Aussagen nur wenig tröstlich: Eine kurzfristige Lösung für die beengte Wohnsituation schlossen beide aus.

Etwa 25 Bewohner des Übergangsheims in Großbeeren protestieren gegen ihre Wohnsituation: zu kleine Zimmer, zu wenig Bäder, keine Aussicht auf eine eigene Wohnung. Quelle: Lisa Neugebauer

Von Lisa Neugebauer