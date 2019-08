Großbeeren

Nun ist die Welt in Großbeeren wieder in Ordnung, zumindest verkehrsmäßig: Vor wenigen Tagen wurde nach dem Schilderklau ein neues Ortseingangsschild an der Straße aus Richtung Genshagen angebracht.

Wie berichtet war an der Kreisstraße, der alten B 101, nicht nur das gelbe „ Großbeeren“-Schild gestohlen worden, sondern auch zweimal das ersatzweise an dieser Stelle angebrachte Schild zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sowohl im Ordnungsamt der Gemeinde Großbeeren als auch in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming hatten die Verantwortlichen erklärt, dass Ortstafeln und Geschwindigkeitszeichen beliebte Sammlerobjekte seien. Die Geschwindigkeitszeichen konnten schnell ersetzt werden, weil sie überall gleich sind. Konkrete Ortstafeln dagegen können nicht auf Vorrat gefertigt werden. Sie sind teurer und ihre Nachfertigung dauert im Durchschnitt einen Monat.

Aus beiden Behörden wurde darauf verwiesen, dass solch Schilder-Diebstähle Straftaten sind. Es handele sich bei Entwendungen oder Beschädigungen von Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen um gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, erklärten beide Verantwortliche.

Von Jutta Abromeit