Großbeeren: Gemeindevertreter beschließen Rüge des Bürgermeisters

Großbeeren

Die Gemeindevertreter von Großbeeren haben am Donnerstagabend beschlossen, den Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) zu rügen. Bis auf die SPD-Fraktion, die sich enthalten hat, stimmten alle anwesenden Kommunalpolitiker für die Maßnahme, die den Bürgermeister „wegen Versäumnissen“ rügen und „ihn nachhaltig an die Erfüllung seiner Dienstpflichten“ erinnern soll, wie es im Beschlusstext heißt.

Als Begründung führten die Antragsteller von CDU/FDP-, Grünen-, WfG- und Linken-Fraktion an, Borstel setze Beschlüsse nicht um, verletze den Datenschutz, beantworte Anfragen nicht, halte Haushaltsgrundsätze nicht ein und liefere unzureichende sowie fehlerhafte Unterlagen. Außerdem gilt die Rüge dem bisher fehlenden Haushalt 2021 sowie Borstels Stil und Ton im Umgang mit Beschwerden von Bürgern.

Gemeindevertreter legen Begründung vor

In der Begründung, die Grünen-Vorsitzender Daniel Krause in der Sitzung vorlas und die mit dem Beschluss im Amtsblatt veröffentlich werden soll, führen die Gemeindevertreter mehrere Punkte an, die die Vorwürfe untermauern sollen. Beispielhaft listen die Antragssteller unter anderem auf, wann welche Beschlüsse, die noch nicht umgesetzt sind, gefasst und wann der Bürgermeister nach dessen Umsetzung gefragt beziehungsweise daran erinnert wurde – ein Ausdruck dafür, dass der Gemeindevertretung die Umsetzung von Beschlüssen und Beantwortung von Fragen zu lange dauert.

Außerdem wird kritisiert, dass Borstel sich nicht ausreichend darum kümmere, dass ein Haushalt 2021 vorliegt. Zudem hätten die Kommunalpolitiker Verwaltungsmitarbeiter gebeten, sich nach mehreren Beschwerden bei Bürgerinnen und Bürgern zu entschuldigen – das sei noch nicht passiert, kritisieren die Gemeindevertreter.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung ging es zudem um ein Straf- und ein Diziplinarverfahren gegen Borstel. Der Bürgermeister war bei der Gemeindevertretersitzung nicht anwesend, er ist seit Ostern krankgeschrieben, will aber Montg die Arbeit wieder aufnehmen.

Von Lisa Neugebauer