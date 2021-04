Großbeeren: Gemeindevertreter wollen Bürgermeister rügen

Großbeeren

Die Tagesordnung der Großbeerener Gemeindevertretersitzung am Donnerstag hat es in sich: Unter Punkt „09A“ ist darin im öffentlichen Teil die „Beschlussfassung zur Rüge des Bürgermeisters“ aufgeführt. Die Kommunalpolitiker wollen also am Abend darüber abstimmen, ob sie Tobias Borstel (SPD) „wegen Versäumnissen“ rügen und „ihn nachhaltig an die Erfüllung seiner Dienstpflichten“ erinnern wollen, wie es im Beschlusstext heißt.

Dort führen die Gemeindevertreter auch auf, was sie dem Bürgermeister vorwerfen, darunter die „Nichtumsetzung von Beschlüssen“, der bisher noch „fehlende Haushalt 2021“, „Datenschutzverletzungen“, die „Nichtbeantwortung von Anfragen“ und den „Stil und Ton des Umgangs mit Beschwerden“ von Bürgern. Eine sehr ähnliche Rüge hatten die Gemeindevertreter bereits vor rund einem Jahr, im Februar 2020, beschlossen.

Borstel: „Das ist eine Ehrverletzung“

Bürgermeister Tobias Borstel reagiert enttäuscht auf die erneute Rüge. Sie sei eine „neue weitere Eskalationsstufe, eine neue Ausnahmesituation“. Wie schon vor einem Jahr sagt er, die Gemeindevertretung habe zwar die Möglichkeit so etwas auszusprechen, doch es fehle „die fachliche Einschätzung für solch einen Schritt“, der hier „schlichtweg falsch“ sei. „Das ist eine Ehrverletzung für mich als Bürgermeister und als Person“, sagt Borstel gegenüber der MAZ. „Es wird nichts belegt, sondern es handelt sich schlichtweg um eine Gefühlslage.“ Es gehe den Gemeindevertretern scheinbar um „dauerhafte öffentliche Beschädigung“.

Doch bei der Rüge bleibt es am Donnerstagabend nicht: Die Tagesordnung des nicht-öffentlichen Sitzungsteils zeigt, dass die Kommunalpolitiker vorhaben, gegen Borstel ein Straf- sowie ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Auch das ist nicht das erste Mal: Bereits Ende 2019 haben die Gemeindevertreter ein Strafverfahren auf den Weg gebracht – im März 2021 wurde es eingestellt, an den Vorwürfen ist laut Staatsanwaltschaft nichts dran. Das Verfahren habe die Gemeinde gut 40.000 Euro gekostet, sagt Borstel. „Und das alles für nichts – und jetzt wollen sie das nächste Strafverfahren lostreten?“ Er selbst habe bisher keine Kenntnis davon, worum es in der neuen Anzeige geht.

Gemeindevertreter mit Arbeit der Verwaltung unzufrieden

Doch offenbar wollen die Gemeindevertreter dem Bürgermeister weiter Druck machen. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten standen immer wieder Beratungen zu Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren auf der nicht-öffentlichen Tagesordnung, und auch in den Ausschüssen wird immer deutlicher, dass die Gemeindevertreter unzufrieden mit der Arbeit der Verwaltung sind. Es geht um Beschlüsse der Gemeindevertretung, die nach Einschätzung der Kommunalpolitiker nicht, zu langsam oder anders umgesetzt werden, um Maßnahmen die ohne Beschluss erfolgen und unbefriedigende Antworten des Bürgermeisters.

Borstel hingegen wirft den Gemeindevertretern vor, die Verwaltung unter anderem durch übertrieben viele Anfragen und unberechtigte Weisungen „mürbe“ und „kaputt“ zu machen sowie auf „unfeine Art“ den Bürgermeister loswerden zu wollen. „Es heißt immer, die Verwaltung setze nichts um, aber das machen wir – nur vielleicht nicht in dem Tempo, wie es die Gemeindevertreter gern hätten“, sagt Borstel, „aber dann verstehen sie die Arbeitsprozesse nicht.“ Die Gemeinde sei an vielen Stellen durch andere Akteure zum Warten gezwungen.

Tobias Borstel wird am Donnerstag nicht in der Gemeindevertretung anwesend sein. Seit Ostern ist der Bürgermeister krankgeschrieben, wird aber am Montag die Arbeit wieder aufnehmen.

Von Lisa Neugebauer