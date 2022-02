Großbeeren

Die Tore weit auf, der Parkplatz gut gefüllt. Am Samstag lud die Spitzke Akademie für Aus- und Weiterbildung zum Azubi-Tag ein. Das Bahn-Infrastrukturunternehmen mit Sitz im Güterverkehrszentrum (GVZ) Großbeeren hatte dafür einiges aufgefahren. Gleich zu Beginn begrüßte der Personalchef Christian Krippahl zahlreiche Interessierte. Er gab einen allgemeinen Einblick in das Unternehmen und informierte anschaulichen über die aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten.

Lesen Sie auch Das sind die beliebtesten Ausbildungen in TF

Derzeit sind im Unternehmen 100 Ausbildungsplätze zu besetzen. Das reicht von den gewerblich-technische Berufe wie Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer, Industriemechaniker, Mechatroniker oder Elektroanlagenmonteur bis hin zu den verschiedenen kaufmännischen Ausbildungsberufe. Insgesamt bietet die Spitzke Akademie circa 20 verschiedene Ausbildungsgänge an.

Azubitag beim Gleisbauunternehmen Spitzke in Großbeeren: Führung durch die Werkhalle Quelle: Ulrike Gollnow

Einer der Besucher war Juri Hocke. Der junge Potsdamer war mit seinem Vater Martin nicht zum ersten Mal auf dem Gelände. Die Entscheidung ist schon beim letzten Besuch gefallen. „Spitzke ist cool!“, sagt er. Das Unternehmen bietet viele Weiterbildungsmöglichkeiten, der Ton und Umgang miteinander sei ansprechend und eine interessante Ausbildungsvergütung sei auch nicht zu verachten, berichtet er lächelnd. Nach dem Sommer beginnt er hier die Ausbildung zum Industriemechaniker.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzke-Akademie seit 2015 in Großbeeren

Die Akademie befindet sich seit 2015 an diesem Standort, das Unternehmen wächst, verschiedene Gebäude wurden im Laufe der Zeit vergrößert, so beispielsweise die Werkhalle. Diese konnte im Anschluss besichtigt werden. Mitarbeiter des Unternehmens führten vor allem Familien mit Ausbildungssuchenden durch die riesige Werkhalle. Zu sehen war Großmaschinentechnik, die sich derzeit in der Winterwartung befinden. Beeindruckend beispielsweise die Schotterbettreinigungsmaschiene namens „Katharina die Große“ mit einer möglichen Arbeitslänge von 600 Metern.

Lesen Sie auch Höchststand seit mehr als 10 Jahren: 185 Auszubildende fangen 2021 in TF an

Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch die Auszubildenden gestalteten diesen Tag aktiv mit. Diese, meist nicht wesentlich älter als die Ausbildungssuchenden, beantworteten Fragen, berichteten aber auch über ihre eigene Ausbildung im Unternehmen. So entstanden interessante Gespräche für die Bewerber.

Aktuelle Azubis führen die Interessenten über das Gelände im GVZ

Einer der Auszubildenden, Peter Knörnschild begleitete die Besucher im Außenbereich. „Ich mach seit 2019 eine Ausbildung zum Industriemechaniker und die Entscheidung war absolut richtig“ berichtet er. „Spitzke bietet mir eine erfolgreiche Zukunft.“ Das Unternehmen sei stets an einer Übernahme nach der Ausbildung interessiert, so Knörnschild.

Azubitag beim Gleisbauunternehmen Spitzke in Großbeeren: Peter Knörnschild im Außenbereich Quelle: Ulrike Gollnow

Stark frequentiert war der Locksimulator. Viele Interessenten nahmen die Wartezeit in Kauf um sich nach einer professionellen Einführung in den Führerstand zu setzen. Am Ende dieses anspruchsvollen Programms lud das Unternehmen zu einer Erfrischung ein. Bei Burger, Waffeln und heißem Kaffee konnten die Eindrücke sacken.

Von Ulrike Gollnow