Großbeeren

Jetzt bringt die Verwaltung den Gemeindehaushalt 2021 für Großbeeren ein. Das war der wichtigste Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Dieses Zahlenwerk ist Voraussetzung für fast alle Entscheidungen im Rathaus und für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker: Ohne Haushalt ist alles, was mit Geld zu tun hat, vorläufig, unter Vorbehalt oder gar nicht möglich. Die wohl größte Außenwirkung des bisher fehlende Gemeinde-Etats war sicher die Absage des diesjährigen Siegesfestes.

Die lange Bearbeitungszeit des Haushalts hatte die Verwaltung mit der niedrigen Ertragslage wegen Corona und den damit verbundenen Kürzungen in allen Geschäftsbereichen begründet. Nun stellte Kämmerin Sandra Bennek den Entwurf vor. Sie bekam dafür, was wohl wenige Berufskollegen von ihr angesichts drastischer Kürzungen ernten: Beifall. Sie und ihr Team standen vor „der großen Herausforderung, 3,9 Millionen Euro auszugleichen“, wie sie sagte, also zu streichen.

Besondere Herausforderung: GVZ-Finanzen

Wie die meisten Kommunen haben auch ihr die ausgefallenen Gewerbesteuern Kopfzerbrechen bereitet. Als einzige Kommune Brandenburgs hat Großbeeren ein Güterverkehrszentrum in kommunaler Regie. Das ist der Grund, warum die Gemeinde bei den Jahresbilanzen die säumigste im Kreis ist. Aus dem GVZ kommen für den Ort die meisten Gewerbesteuern.

Mit einem beschlossenen Gemeindehaushalt kann Großbeeren auch seine lange schon geplante Umgestaltung des Gutshofes zu einer attraktiven Dorfmitte angehen. Quelle: Jutta Abromeit

Von den ursprünglich angesetzten 8,4 Millionen Euro war man nach Beginn der Pandemie beim Planen zehn Prozent runtergegangen und hatte gehofft, wenigstens rund 7,6 Millionen Euro einzunehmen. Doch auch das war zu optimistisch, letztlich waren es für Großbeeren tatsächlich nur noch 6,5 Millionen Euro. Damit habe man auf dem Niveau von 2014/2015 gelegen, hatte Bennek vor der Sommerpause erklärt.

Letztlich habe sie angefangen, in jeder kleinen Haushaltsstelle in 500-Euro-Schritten zu streichen, so die junge Frau am Donnerstag vor den Gemeindevertretern. Den Beifall erhielt sie nach dem Fazit, 20,7 Millionen Erträge stünden nun 20,7 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüber, also liege ein ausgeglichener Etat vor. Diesen Entwurf bekommen die Gemeindevertreter nun zur Diskussion.

Von Jutta Abromeit