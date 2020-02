Dauer-Streit vor dem Ende? Finanzausschuss stimmt Haushalt zu

Großbeeren

Der Haushaltsplan 2020 für Großbeeren steht vor dem Beschluss. Am Donnerstagabend entscheiden die Gemeindevertreter darüber. Am Dienstagabend stimmte der Fachausschuss mit fünf Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen für das Zahlenwerk. Damit könnte die neue Kita in der Bahnhofstraße gebaut werden und die Preußler-Schule erweitert werden.

Am Ende der (im öffentlichen Teil) fast drei Stunden dauernden Sitzung sprach Lamiss Bresemann ( CDU), die entscheidenden Worte: „Es ist wichtig für die Gemeinde, dass der Haushalt beschlossen wird.“ Dem konnte niemand widersprechen. Zu bedeutsam ist es für die weitere Entwicklung der Kommune, dass Kita- und Schulprojekt umgesetzt werden.

Streit um den Stellenplan

Zuvor waren die Ausschussmitglieder zuzüglich weiterer Gemeindevertreter, die zu Sitzung in die Alte Molkerei gekommen waren, akribisch durch den Etat-Plan gegangen. Zentraler Streitpunkt war dabei wieder der Stellenplan der Kommune. Die steigenden Personalkosten – von 4,8 Millionen Euro im Jahr 2019 auf geschätzte sechs Millionen Euro im Jahr 2021 –beschäftigten die kritisch nachfragenden Politiker ohnehin. Doch im Kern geht es um den Stellenplan, der zum Haushalt gehört. Wohl die Mehrheit der Gemeindevertreter hält diesen für rechtswidrig, weil darin fünf Stellen höher eingestuft wurden, als sie für gerechtfertigt halten –und weil der ehemalige CDU-Bürgermeisterkandidat Uwe Fischer als Kämmerer abberufen und zum Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung gemacht wurde.

Es wurden Fakten geschaffen

Auch deshalb hatten die Gemeindevertreter den Haushalt zuletzt abgelehnt – sie wollten den Stellenplan nicht „legalisieren“, wie sie es nannten. Die Kommunalaufsicht des Kreises stellte jedoch klar, dass dies nicht der Fall sei. Mit dem veränderten Stellenplan seien Fakten geschaffen worden, die im Haushalt abgebildet werden müssen. Ob die Veränderungen rechtmäßig erfolgten, sei eine andere Frage, die unabhängig davon geklärt werden kann.

Gutachter wird beauftragt

Und geklärt werden wird. Der Finanzausschuss stimmte für den Antrag der CDU-/FDP-Fraktion, den Stellenplan von einem externen Gutachter bis zum 1. Juli bewerten zu lassen. „Es kann sein, dass wir viel Wind um nichts machen“, räumte der Ausschussvorsitzende Dirk Steinhausen (WfG) ein, „es kann aber auch sein, dass wir dadurch einigen Mitarbeitern auf die Füße treten.“

Offizielle Rüge

Die Absicht der Gemeindevertreter, einem Verwaltungsmitarbeiter durchaus kräftig auf die Füße zu treten, steht schon jetzt fest. CDU-/FDP-Fraktion sowie WfG werden am Donnerstagabend einen Antrag einbringen, der zum Ziel hat, Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) offiziell zu rügen. Unterlagen würden fehlerhaft und unzureichend vorgelegt, Anfragen nicht beantwortet, Beschlüsse nicht umgesetzt. Man wolle ihn „nachhaltig an die Erfüllung seiner Dienstpflichten erinnern“, heißt es in dem Antrag.

