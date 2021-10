Großbeeren: In der Kommunalpolitik verhärten sich die Fronten

Großbeeren

Es ging um Willkommensgeschenke für Neugeborene, bedeutsame Ehrungen für die Feuerwehr, einen Radweg nach Ludwigsfelde – und doch auch immer wieder um den Zwist in der Großbeerener Kommunalpolitik. Bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend haben sich die Fronten verhärtet.

Schon zu Beginn der Sitzung sprach Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) eine Rüge gegen den Gemeindevertreter Dirk Steinhausen (Wir für Großbeeren) aus. Immer wieder müssten sich Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, aber auch der Bürgermeister und andere Menschen in der Gemeinde „Anfeindungen“ gefallen lassen, sagte Borstel, der zunächst nur von einer „ganz bestimmten Person“ sprach und später Steinhausen direkt nannte.

Borstel erwartet Entschuldigung

Der könne die „Verunglimpfungen einzelner Personengruppen“ nicht lassen und bezichtige letztendlich die gesamte Verwaltungsspitze der Lüge. Borstel ging sogar noch einen Schritt weiter: Nach den Paragrafen 187 und 188 des Strafgesetzbuches - die unter anderem Verleumdung regeln - bewege sich Steinhausen dabei „scharf“ an der Grenze des Unrechts. Zum Schutz der Mitarbeiter folge nun die Rüge. Außerdem erwarte er eine Entschuldigung, so Borstel.

Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte es Unmut einen der jüngsten Podcasts Dirk Steinhausens gegeben. In einem Schreiben, das der MAZ vorliegt, hatte sich Evgeniya Gärtner direkt an den Gemeindevertreter gewandt. Der habe in dem Podcast vorgeworfen, dass es die Gemeindespitze mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehme, so Gärtner. Als zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters sei sie Teil der Gemeindespitze und dadurch persönlich betroffen. Gärtner sprach von ehrverletzenden Äußerungen.

Was Steinhausen dazu sagt

Steinhausen selbst erklärte auf MAZ-Anfrage, dass er sich nicht entschuldigen werde. Was er sage, sei durch Fakten gedeckt, so Steinhausen am Freitagmorgen. Ein Beispiel: Borstel habe behauptet, dass ohne einen Nachtragshaushalt Mitarbeiter kein Gehalt bekämen. Die Rüge sei „unbegründet“, so sein Fazit. In einer Demokratie müsse man auch kritisiert werden können.

Auch der Bürgermeister reagierte am Freitag erneut: Die Äußerung zum Nachtragshaushalt sei bereits vor Jahren gefallen – als er erst wenige Monate im Amt war und es nicht besser wusste. Er habe sich bereits entschuldigt, so Borstel. „Irren ist menschlich. Aber bewusst eine Unwahrheit zu sagen, ist etwas anderes.“ Dass Steinhausen keine aktuellen Vorwürfe nennen würde, sei bezeichnend.

Großbeerener Feuerwehrmänner geehrt

Doch es sollte nicht nur die Rüge sein, die während der Sitzung vor Augen führte, wie uneins sich Verwaltung und Gemeindevertreter mitunter sind: Am Donnerstagabend ehrte Martin Görler-Czarnecki (CDU-FDP) die beiden Feuerwehrmänner Arwed Piesalla und Wolfgang Wende. Wie die MAZ bereits berichtete, hatten beide in den vergangenen Wochen bedeutsame Auszeichnungen erhalten. Die beiden Kameraden bekamen jedoch auch von Bürgermeister Borstel einen Blumenstrauß überreicht – sodass sie mit zwei Sträußen nach Hause gingen, einem von der Gemeinde und einem von der Verwaltung.

In einem späteren Tagesordnungspunkt ging es zudem um einen Antrag der WfG, nach welchem die künftig die Gemeindevertretung statt der Hauptausschuss für Entscheidungen zuständig sei, wenn Rechtsstreitigkeiten mit 1000 Euro oder mehr zu Buche schlagen. Der mit 14 Stimmen angenommene Beschluss wurde jedoch von Bürgermeister Borstel beanstandet.

Berufung für Stellvertretung steht an

Auf der Tagesordnung stand außerdem die Abberufung des stellvertretenden Bürgermeisters. Da Uwe Fischer seit Anfang Oktober nicht mehr für die Gemeinde Großbeeren tätig ist, brauchte es einen Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin. Die für den Donnerstag ebenfalls angesetzte Berufung Evgeniya Gärtners wurde jedoch auf die kommende Gemeindevertretersitzung Ende November verschoben. Ebenfalls vertagt wurde ein Beschluss zur Entwurfsplanung für den Radweg Großbeeren-Ludwigsfelde. Doch es gab auch erfolgreiche Beschlüsse: So einigten sich die Gemeindevertreter etwa darauf, künftig ein kleines Willkommensgeschenk an Neugeborene zu machen.

Von Johanna Apel