Buchhändler sucht Nachfolger

Großbeeren

„Das Bücherhaus ist ein Geschenk für den Ort“, sagt Pfarrer Christian Manntz von der evangelischen Gemeinde Großbeeren mit Nachdruck. Er unterstütze alle Aktivitäten, es zu erhalten. Deshalb freute er sich sichtlich über die Nachricht, dass Wolf-Peter Ebel, Inhaber des „ Bücherhaus Ebel“, nicht wie geplant im Sommer sein Geschäft schließen, sondern es noch ein paar Monate weiterführen will.

Das Bücherhaus an der Großbeerener Hauptstraße, der direkten Verbindung nach Berlin, ist ein kulturell-geistiger Leuchtturm in einer Gemeinde, die von stetigem Zuzug gekennzeichnet ist. Dass das so bleibt, obwohl Wolf-Peter Ebel in den Ruhestand gehen möchte, dafür sprechen sich nicht nur Großbeerener aus. Seit fast neun Jahren arbeitet das Bücherhaus fruchtbar mit dem nimmermüden Kulturverein des Dorfes zusammen. Aus dieser Liaison hat sich durch regelmäßige Lesungen über die Ortsgrenzen hinaus ein treues Stammpublikum gefunden.

Frischer Wind für den Verkaufsraum

Das alles aufzugeben, fällt dem 68-jährigen Buchhändler nicht leicht. Doch seit ein paar Monaten ist auch seine Ehefrau im Ruhestand, und die beiden möchten gern reisen und mehr Zeit miteinander verbringen. Also macht sich Wolf-Peter Ebel auf die Suche nach einem Nachfolger, der frischen Wind in den von Buchrücken gesäumten Verkaufsraum bringt und etablierte Veranstaltungen und Verbindungen vielleicht erhält. Diese Situation dürfte anderen kleinen Buchläden in der Gegend bekannt sein: Auch die Eichwalder Buchhändlerin Petra Schattauer bangte um ihre Nachfolge, zum Glück fand sie Anette Sticker, die nun die Region weiter zuverlässig mit Lesestoff versorgt.

Von Stuttgart nach Großbeeren

Darauf hofft auch Wolf-Peter Ebel. Er ist nicht vom Fach, hat sich mit der Buchhandlung, die im Juni 2010 an den Start ging, einen Traum erfüllt. Schon immer las er gern, und sein vorheriges Berufsleben wollte er mal „sein Eigenes“ machen. Als er Ende der 1990er Jahre aus Stuttgart wegzog, weil sein Bereich eines großen Konzerns nach Berlin verlegt wurde, kam er zunächst ohne Familie hierher. Die zog nach, und als auch die Tochter mit Familie sich in Großbeeren angesiedelt hatte, sollte 2009 genau das Arbeitsgebiet von Wolf-Peter Ebel wieder von Berlin nach Stuttgart zurückverlegt werden. Ob er da mitwollte? Familienrat wurde gehalten und beschlossen, dass man lieber in Großbeeren bleibe. „Und dann war plötzlich dieser Laden an der Berliner Straße frei, und in mir entstand eine Idee“, erinnert sich Ebel.

Blick in das Bücherhaus Ebel – mit dem Chef am Verkaufstresen. Quelle: Andrea von Fournier

Seine Tochter arbeitete zu dieser Zeit in der Blankenfelder Buchhandlung von Regine Risse, und er fragte sie, was sie von einem eigenen Buchladen hielte. „Sie war sofort total begeistert“, sagt Wolf-Peter Edel. Denn so ganz ohne Kenntnisse hätte er sich nicht ins Metier getraut. Blitzschnell nach dem Entschluss wurde der Laden saniert. Eine spezialisierte Tischlerin schreinerte maßgefertigte Regale mit klappbaren Böden und energiegeladen ging das Vater-Tochter-Duo an den Start. Die Rückmeldung von potenziellen Lesern war auf Anhieb gut, wobei anfangs zumeist zugezogene junge Familien den kleinen Laden frequentierten. Deshalb freut es Wolf-Peter Ebel umso mehr, dass relativ schnell auch ältere Leser und angestammte Großbeerener den Weg zu ihm fanden.

Krimis sind am beliebtesten

Das ist bis jetzt so geblieben. Ein kleiner Ausstellungsraum kann in puncto Vielfalt natürlich nicht mit großen Ketten mithalten. Dafür kann der Händler individueller bedienen, kennt die Kunden, ist beweglich. Die Gewohnheiten der Leser haben sich im Lauf der Jahre verändert, Themen sind schnelllebiger, Bestseller kürzer gefragt. Das bestätigt auh Sabine Marx, Inhaberin der Ludwigsfelder Brunnen-Buchhandlung.

Ebels Bücherhaus stellt sich rasch auf das ein, was die Kunden nachfragen. Alles andere lässt sich über den Großhändler schnell besorgen, auch online für die Kunden. Kinder- und Jugendbücher, Belletristik, Frauenliteratur, Porträts, Sachbücher zu Themen wie Politik und Gesundheit oder Kochbücher stehen zurzeit in den Regalen. „Die Großbeerener sind ausgemachte Krimi-Fans“, sagt Wolf-Peter Ebel und lacht. Die liest er nämlich auch gern. Gerade hatte er zum zweiten Mal die Berliner Autorin Beate Vera mit ihrem vierten Provinzkrimi über Lichterfelde zur Lesung im Laden. Karten dafür gehen weg „wie warme Semmeln“, und wenn ein prominenter Autor eingeladen ist, trifft man sich im großen Gemeindesaal.

Zu Schulen und Kitas hat das Bücherhaus einen ständigen Draht. Schulbücher, Arbeitshefte und vor allem die beliebte „Geburtstagskiste“, in die der Nachwuchs Wunschbücher reinlegt, die Großeltern oder Partygäste dann finanzieren, laufen gut. Dass er inzwischen Spielfiguren und ein Abteil mit Geschenkartikeln hat, wäre Wolf-Peter Ebel anfangs nie eingefallen, damit kommt er jedoch der Nachfrage entgegen. Zu Weihnachten ist richtig viel los: Trubel, Gespräche im Laden, das mögen Ebel und seine Mitarbeiterin. Vielleicht muss sich seine Frau noch ein paar Monate länger gedulden, wenn Wolf-Peter Ebel dann doch noch keine Nachfolge gefunden haben sollte.

Von Andrea von Fournier