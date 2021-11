Großbeeren

Am Samstagnachmittag kam es in der JVA Heidering in Großbeeren zu einem Brand in einer Gefangenenzelle. Die Justizmitarbeiter reagierten sofort und evakuierten den kompletten Gebäudetrakt. Die Mitarbeiter brachten sich dabei in höchste Gefahr, da einige von ihnen mehrmals und lange in den giftigen Rauch unterwegs waren. Währenddessen wurde die Feuerwehr informiert, die schon nach wenigen Minuten mit einem Großaufgebot vor Ort war.

Zur Galerie Sieben Menschen wurden bei einem Brand in der JVA Heidering in Großbeeren verletzt. Das Feuer war in der Zelle eines Gefangenen ausgebrochen.

Die Kameraden der Feuerwehr aus Großbeeren fuhren auf das Gelände und gingen sofort unter schwerem Atemschutz zu der brennenden Gefangenenzelle vor und begannen mit den Löscharbeiten. Die restlichen Gefangenen wurden gesondert untergebracht und streng bewacht, sodass die Einsatzkräfte ungehindert den Brand löschen konnten.

Sieben Verletzte bei Brand in JVA in Großbeeren

Wie es zu dem Feuer kam ist bislang unklar und ermittelt die auch vor Ort gewesene Polizei. Verletzt wurden sieben Personen, fünf davon sind Mitarbeiter, die sich in den giftigen und gefährlichen Rauch befanden. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach 2 Stunden konnten die Einsatzkräfte gesichert das Gelände verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sachschaden konnte am späten Smastagabend noch nicht benannt werden.

Von MAZonline