Im Übergangswohnheim Großbeeren sind keine zusätzlichen Corona-Fälle eingetreten. An der Otfried-Preußler-Grundschule vorgenommene Tests an Schülern, Lehrern und Erziehern fielen laut Kreisverwaltung negativ aus. Der reguläre Schulbetrieb soll dort am Montag, dem 31. August, wieder für alle Klassen aufgenommen werden.