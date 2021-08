Großbeeren

Ganz ohne Erinnerung an die Befreiungskriege und die siegreiche Schlacht von Großbeeren gegen Napoleon sollte der August 2021 nicht vergehen. Das Siegesfest musste zwar ausfallen – vor allem, weil die Gemeinde keinen beschlossenen Haushalt hat, erst in zweiter Linie Corona-bedingt. Doch Mitglieder historischer Vereine treffen sich an diesem Wochenende wenigstens zum Gedenken an die Gefallenen dieser bedeutenden Schlacht in den Befreiungskriegen in einem Biwak. Sie werden am Samstag gemeinsam zur Bülow-Pyramide gehen.

Die Bülow-Pyramide in Großbeeren erinnert an die siegreiche Schlacht der Alliierten, der Truppen Preußens, Russlands und Schwedens am 23.August 1813 gegen Napoleons Armee unter General von Bülow. Quelle: Jutta Abromeit

Die Bülow-Pyramide in Großbeeren erinnert an die siegreiche Schlacht der alliierten Truppen – Preußen, Russen und Schweden - am 23. August 1813 unter General von Bülow gegen Napoleons Armee. Auf der zehn Meter hohen Feldstein-Pyramide nahe der Wasserski-Anlage sind seine Worte verewigt: „Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts.“

Mit der Schlacht von Großbeeren wurde das Ende der sogenannten Befreiungskriege eingeläutet. Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow, Graf von Dennewitz (geboren am 16. Februar 1755 in Falkenberg; verstorben am 25. Februar 1816 in Königsberg) war ein preußischer General der Befreiungskriege und Komponist von Kirchenmusik.

Das Biwak zum Siegesfest ist in normalen Jahren um vieles größer. Gezeltet wird in reinen Baumwollzelten, wie es sie Anfang des 19. Jahrhunderts gab.

Von Jutta Abromeit