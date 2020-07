Großbeeren

Bisher hießen die Hürden für den Schulerweiterungsbau in Großbeeren Geld und Genehmigungen, jetzt gibt es weitere Schwierigkeiten: Der Kreisverkehr im Norden des Ortes ist eine wahre Herausforderung für die Fahrer der Schwertransporte, die seit Montag die Module liefern.

So breit wie einer der künftigen Klassenräume ist, so lang sind die Einzelteile. Da geht es mit dem Radius im Kreisverkehr an die Grenzen beziehungsweise die Bordsteinkanten oder auch mal ein wenig darüber hinaus. Ein hinterher fahrendes Einsatzfahrzeug hilft beim Navigieren durch das Nadelöhr. Und Kraftfahrer-Kollegen, die im Auftrag der verschiedensten Firmen im GVZ fahren, warten am Kreisverkehr trotz ihres Zeitdrucks respektvoll, bis sich jeder dieser Tieflader um das riesige Rosenbeet herumbewegt hat und Kurs auf die Baustelle nehmen kann.

Meter für Meter gelingt auch den Fahrern der Schwertransporte auch dieser Kreisverkehr Quelle: Jutta Abromeit

Dort ist der Baustellenverkehr mit einer halbseitigen Straßensperrung und Ampeln geregelt. Möglichst bald soll der Erweiterungsbau für die Otfried-Preußler-Schule fertig werden, nach den Ferien hat die Schule zwei Klassen mehr als vorher.

Bei solchen Modulbauten läuft ja ohnehin alles etwas anders als auf konventionellen Baustellen, es geht alles viel schneller. Doch die Zuzugsgemeinde Großbeeren hatte plötzlich noch eine Zitterpartie durchzustehen: Es gab Terminschwierigkeiten wegen der Nachforderungen der Unteren Bauaufsicht und der verspäteten, dann aber doch ganz schnellen Baugenehmigung gab es bisher keine Grundsteinlegung. Das holt die Gemeinde jetzt nach: Für kommenden Montag, den 3. August, plant sie um 16 Uhr die Grundsteinlegung.

Von Jutta Abromeit