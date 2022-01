Großbeeren

Ein VW-Fahrer (42) führte zum wiederholten Mal ein Kraftfahrzeug, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das ergab eine Kontrolle in der Märkischen Allee in Großbeeren in der Nacht zum Donnerstag. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain.

Die Beamten zogen die Fahrzeugschlüssel ein und ordneten eine Blutentnahme an. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen den Mann, so wegen des Führens eines Kfz ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von MAZonline