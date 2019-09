Mareile Van der Wyst wurde im Reichstag geboren – am Sonntag wird sie dort von Schäuble empfangen

Großbeeren

Bei Mareile Van der Wyst klingelt das Telefon ununterbrochen. Bundesweit melden sich Medienvertreter bei ihr. Der Grund: Am Sonntag ist die Wahl-Großbeerenerin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) in den Bundestag eingeladen. Der Anlass: vor 74 Jahren ist Van der Wyst in den Bunkeranlagen des damaligen Reichstags zur Welt gekommen. Sie wird eines von 15 „Reichstagsbabys“ sein, die der Einladung für Sonntag folgen.

Aufruf vom Bundestag

Auf einen Aufruf des Deutschen Bundestags in einer Zeitung meldete sich Van der Wyst. Der Bundestagspräsident suchte darin die sogenannten „Reichstagsbabys.“ Die Idee für den Aufruf geht auf den Bundestagsabgeordneten Peter Stein ( CDU) zurück. Daraufhin meldete sich die pensionierte Lehrerin. Denn in ihrer Geburtsurkunde steht vermerkt, dass sie im Reichstagsgebäude geboren ist.

Mareile van der Wyst wurde im reichtstagsgebäude geboren, Auf Van der Wysts Geburtsurkunde ist vermerkt "geboren im Reichtagsgebäude." Kurz vor ihrem 75. Geburtstag kehrt sie dorthin zurück Quelle: Krischan Orth

Zwischen 1943 und 1945 war in den Bunkeranlagen des damaligen Reichstags eine Entbindungsstation eingerichtet worden. Unterlagen hierzu, so Van der Wyst, finden sich aber nicht in der Charité, die die Kellerräume als Geburtsstation nutzte. Einzig lassen sich Belege aus dem Standesamt Tiergarten auffinden, das die Geburten mit dem besonderen Vermerk „geboren in Berlin, im Reichstagsgebäude“ beurkundet hat. Ihre Mutter sei damals hochschwanger täglich von Lichtenberg bis zum Reichstag durch das zerstörte Berlin gefahren, erzählt die pensionierte Lehrerin. Sie ist schon ein bisschen stolz auf den ungewöhnlichen Geburtsort. Von dem hatte ihr irgendwann ihre Mutter berichtet.

Erste Jahre in Lichtenberg

Mareile van der Wyst wuchs zunächst in Lichtenberg auf. 1950 wurde ihr Vater, Alfons Dieckhoff, von den sowjetischen Besatzern sieben Monate inhaftiert. Er verwaltete bei einer Großbäckerei die Mehlein- und ausfuhr, Unterschlagung lautete der Vorwurf gegen ihn. Nicht einmal zwei Minuten habe der Freispruch gedauert, sagt Van der Wyst. Danach war klar: die Zukunft liegt im Westen. Zunächst wurde ihr Vater als politischer Gefangener in Marienfelde anerkannt. So zog die fünfköpfige Familie nach Lichtenrade zu den Eltern.

Die Großeltern von Mareile van der Wysts konnten eine Wohnung für ihre Kinder organisieren. Die heute 74-Jährige hat noch deutlich den großen Umzugswagen vor Augen, erzählt sie, und die Erinnerung, wie sie an der Hand mit ihrer Oma, die in der anderen Hand die Schwester und den Wellensittichkäfig führte, über die Straße ging und die alte Heimat hinter sich ließ.

Nach dem Abitur hielt ihr Vater sie an, erstmal für den Lebensunterhalt Sorge zu tragen. Die junge Frau war in einer Versicherungsgesellschaft untergekommen. Das war allerdings der schlimmste Job den sie je gehabt habe, beteuert sie. Noch während der Probezeit kündigte sie, und legte dem sorgeberechtigten Vater diese zur Unterschrift vor. „Wenn du mir die nicht unterschreibst, gehe ich zum Rathaus und hole mir einen Vormund.“ Das wirkte. „Ich weiß noch heute, wie er mir die Kündigung zugeschmissen hat“, sagt sie.

Verheiratet mit einem Amerikaner

Sie hat ihren eigenen Kopf, ging als Au-pair nach London, kam viel rum in der Welt. In einem Restaurant in Berlin, in dem sie arbeitete, lernte sie ihren Mann kennen, der bei der US-Airforce war und gleichzeitig Mitbetreiber des Restaurants. Mit ihm lebte sie auch zeitweise in den USA. Schließlich wurde sie Englisch-Lehrerin. Später kam noch das Fach Musik hinzu. Im Jahr 2000 zog das Ehepaar nach Großbeeren.

Mareile van der Wyst hat zwei Kinder und drei Enkelkinder. Zu einem der Enkelkinder verbindet sie eine besondere Beziehung. Ihre Tochter Nancy gehört wie ihr Vater zur US Airforce, und war alleinerziehend mit ihren zwei Kindern, als sie den Marschbefehl in den Irak erhielt. Der große Sohn konnte bei einem Freund umgebracht werden. Die kleine Tochter kam währenddessen zu den Großeltern in Großbeeren.

Und nun, am Sonntag, besucht Mareile Van der Wyst ihren Geburtsort im Reichstag. Dort erinnert derzeit nichts an das Schicksal der Mütter und ihrer Kinder von damals dort. Sie wünscht sich, dass man ihnen und der „Reichstagsbabys“, mit einer kleinen Tafel gedenkt.

Von Krischan Orth