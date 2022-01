Großbeeren: Minibagger bei missglücktem Diebstahl auf Bahngleis gekippt

Großbeeren

Ein Spaziergänger entdeckte am Sonntagvormittag in einem Großbeerener Gewerbegebiet einen Minibagger, der umgekippt im Schotterbett eines Industriegleises lag. Die Polizei fand heraus, dass Unbekannte am angrenzenden Grundstück eine Zaun aufgetrennt hatten, um dort zwei Minibagger zu entwenden.

Diebstahl eines Minibaggers geglückt

Sie fuhren einen über das Gleis und verluden ihn offenbar in ein Fahrzeug. Der zweite kippte bei dem Versuch, ihn ebenfalls über das Gleis zu fahren um, daraufhin ließen sie ihn zurück.

Von MAZonline