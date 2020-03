Großbeeren

Auf der Straße nach Diedersdorf in Großbeeren kam ein 51-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er aus einem Kreisverkehr herausfuhr. Der Mann stürzte und erlitt Verletzungen an der Schulter. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Das Motorrad musste bei einem Sachschaden von ungefähr 5000 Euro abgeschleppt werden. Aus dem Fahrzeug liefen Flüssigkeiten auf die Straße, so dass die Feuerwehr anrücken musste, um die Fahrbahn zu reinigen.

Von MAZonline