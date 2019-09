Großbeeren

In der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule wird per Eilbeschluss eine neue Heizungsanlage installiert. Das nahmen die Gemeindevertreter bereits am Donnerstag zur Kenntnis.

Der Austausch der Anlage war notwendig geworden, da es bei Bauarbeiten zu einem Havariefall an der Hauptwasserleitung gekommen war, der den Gebrauch der alten Anlage unmöglich gemacht habe.

Ausschreibung hätte zu lange gedauert

Eine reguläre Ausschreibung für den Kauf der neuen Heizung hätte zu lange gedauert, teilte der Bauamtsleiter der Gemeinde, Lutz Ritter, mit. Deswegen setzte die Verwaltung das Eilverfahren in Gang.

Für den Kauf der neuen Anlage ist eine Aufwendung von 63.000 Euro notwendig. Ein geplanter und bereits im Haushalt veranschlagter Umbau des Physikraumes fällt damit aus. Auch, so Ritter, da die neuen Möbel für den Umbau erst im März 2020 geliefert werden könnten. Die Heizanlage soll am 6. September, und damit noch rechtzeitig vor der bald beginnenden Heizperiode, nutzbar sein.

Von Krischan Orth