Ärger ums Parken in der Teltower Straße

Großbeeren

Es ist einfach kein Platz. Wer abends die Teltower Straße in Großbeeren mit dem Auto befährt, muss hoffen, dass ihm kein anderer Pkw entgegenkommt. Denn für zwei Fahrzeuge ist dort nebeneinander kein Platz, weil Anwohner ihre Wagen auf der Straße parken. Die Wählergemeinschaft WfG hatte dazu einen Antrag gestellt. Ziel: die kurzfristige Schaffung von Parkplätzen entlang der Teltower Straße. In der Sitzung des Bauausschusses am Montagabend zeigte sich: mit neuen Parkplätzen sieht es dort eher mau aus.

„Wir ersaufen in Bürokratie“

Großbeerens Bauamtsleiter Lutz Ritter hatte seine Ausführungen mit der Bemerkung eingeleitet: „Wir ersaufen in Bürokratie und Regeln.“ Was er damit meinte, wurde wenig später klar. Denn auch wenn sich alle Beteiligten einig seien, dass die Park-Situation dort „verbesserungswürdig“ ist, lässt sich dort offenbar nicht so einfach etwas ändern.

Aufwendige Verfahren

Das Hauptproblem ist dabei laut Ritter das Baurecht. Bei dem Gelände westlich der Straße, das grundsätzlich zumindest temporär geeignet wäre, handelt es sich um sogenannten Außenbereich. Dort darf man keine Stellflächen anlegen. Deshalb benötigte man einen Bebauungsplan. Den zu erstellen, sei aufwendig. Ob man ihn letztlich „durchbekomme“, so Ritter, sei fraglich, weil es bis zu einer späteren Bebauung des Areals nur eine temporäre Maßnahme sei. Bliebe noch die Möglichkeit, im Außenbereich eine „sonstige Nutzung“ anzunehmen. Dazu allerdings müssten Gutachten (zum Beispiel zum Artenschutz) erstellt werden. Auch das wäre zeitaufwendig.

Kurzfristige Lösung

Ritter hatte jedoch noch eine Lösung dabei, die „gangbar ist und kurzfristig weiterhilft“. Man müsste dafür auf der vorhandenen Straße Stellflächen markieren –und in regelmäßigen Abständen Lücken lassen, damit Fahrzeuge sich gegenseitig durchlassen können. Das Straßenverkehrsamt müsste das absegnen. Das Vorhaben sei „kostengünstig und schnell umsetzbar“, so Ritter. Das würde die Verkehrssicherheit erhöhen, allerdings würden Stellplätze wegfallen.

Kritik am Vorschlag

Die Resonanz fiel gespalten aus. Es gab Zustimmung, aber seitens der Antragstellerin WfG auch Kritik. „Das ist keine gute Lösung“, urteilte Dirk Steinhausen. Er hätte sich mehr Kreativität der Verwaltung gewünscht. Ritter gab zu bedenken, dass andere Projekte zurückgestellt werden müssten, wenn man extra ein Planungsverfahren starten wolle. Letztlich stimmten drei Ausschussmitglieder für den Verwaltungsvorschlag, drei enthielten sich.

Von Ekkehard Freytag