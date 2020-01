Verschiebung des Kita-Neubaus spaltet Großbeeren

Großbeeren

Der Zeitplan des geplanten Kita-Neubaus in Großbeeren sorgt weiter für Zündstoff zwischen der Gemeindevetretung und dem Bürgermeister. Die Mitteilung von Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) über die Verschiebung des Kita-Neubaus erzürnt die Gemüter aller 18 Gemeindevertreter. Selbst die SPD steht wohl nicht mehr hinter ihrem Bürgermeister. Borstel hatte in dem Schreiben indirekt der Gemeindevertretung die Schuld für die Verschiebung des Kita-Neubaus gegeben, da sie den Nachtragshaushalt im Dezember abgelehnt hatte. Jetzt schlagen die Gemeindevertreter zurück – mit einem gemeinsamen Appell an den Bürgermeister.

Die neue Kita mit 100 Plätzen sollte im Herbst 2020 auf dem Gelände des alten Hortes in der Bahnhofstraße fertiggestellt und in Betrieb gehen. Die Fördermittel von 625.000 Euro wurden bewilligt und ein Bieter für die Bauarbeiten war gefunden. 50 Kitaplätze waren für den Herbst bereits vergeben. Jetzt scheint alles wieder offen: Wann der Neubau beginnt, ob er überhaupt noch in diesem Jahr erfolgt und ob die Fördermittel sogar wieder verloren gehen. Gelackmeiert sind nicht nur die Eltern, die im Herbst ohne Kinderbetreuung da stehen, sondern auch die Leute, die die Kita bauen und realisierten sollten. Es könnte ein finanzielles Fiasko werden. Die Gemeindevertreter aller Fraktionen, auch die SPD, haben eine gemeinsame Stellungnahme verfasst und den Bürgermeister dazu aufgerufen, den Haushalt 2020 unverzüglich zu veröffentlichen. Doch ist damit eine Verschiebung noch aufzuhalten?

Selbst die SPD wendet sich gegen ihren Bürgermeister

Darin heißt es: „Es ist nicht zu verantworten, dass die GemeindevertreterInnen innerhalb von fünf Tagen drei verschiedene Unterlagen mit einer Kostensteigerung von 2,1 Millionen Euro auf 3,7,Millionen Euro (78 Pozent) ohne ausreichende Prüfmöglichkeit und ohne weitere Begründungen einfach hinnehmen und genehmigen.“ Aufgrund fehlender Unterlagen und rechtzeitiger Einsichtnahme hätten die Gemeindevertreter somit keine Möglichkeit gehabt, in der Sitzung vom 19. Dezember 2019 den Nachtrag zu beschließen. Sie fordern Bürgermeister Borstel auf, „unverzüglich den Haushalt 2020 auf Grundlage des beschlossenen Haushalts 2019 vorzulegen, um den Neubau der KITA Bahnhofstraße nicht zu gefährden und die Mehrkosten des Neubaus sicherzustellen“.

Selbst die SPD hat das Papier unterschrieben und unterstützt ihren Bürgermeister wenigstens in dieser Frage nicht mehr. Die Verwaltung und der Bürgermeister waren am Mittwoch Abend für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

Von Marlene Schmidt