Großbeeren

Am Donnerstagnachmittag stieß ein Radfahrer auf dem Radweg bei der B 101 mit einem Hund zusammen. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der Hund war zuvor von zwei Skateboardern aufgeschreckt worden. Er riss sich daraufhin von seiner Besitzerin los und kollidierte daher mit dem Fahrrad. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und brachten ihn später in ein umliegendes Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein sichtbarer Schaden.

Von MAZonline