Großbeeren/Rangsdorf

Bis auf die fünf Kinder, die im Großbeerener Übergangswohnheim leben, ist keiner der auf Corona getesteten Schüler und Lehrer der Otfried-Preußler-Schule mit dem Virus infiziert. Das teilte der Landkreis Teltow-Fläming am Montag mit. Weil die infizierten Kinder noch einige Tage lang zur Schule gingen, wurden in der letzten Woche mehrere Klassen, Lerngruppen, Horterzieher und Lehrkräfte auf Corona getestet. Nun liegen die letzten Ergebnisse vor – alle negativ, wie es vom Landkreis hieß.

Nachdem bereits die ersten Tests am Freitag und Sonntag negativ ausgefallen waren, verständigten sich Gesundheitsamt und die Schulleitung bereits am Wochenende darauf, den regulären Schulbetrieb für alle Klassen mit Ausnahme der Schüler aus dem Übergangswohnheim am Montag wieder aufzunehmen. Die fünf mit Corona infizierten Schüler bleiben voraussichtlich bis zum 4. September zu Hause.

Auch die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Bewohner des Übergangswohnheims in Großbeeren hat sich seit dem Mittwoch nicht verändert: Es sind 19 Menschen. Gegenwärtig befinden sich 25 Personen im Übergangswohnheim in Quarantäne.

Keine Ansteckungen in der Kita „Gartenhäuschen“

Auch in der Kita „Gartenhäuschen“ in Rangsdorf wurde bisher keine Ansteckung mit Covid-19 durch eine Erzieherin nachgewiesen. Das teile die Gemeinde am Montag mit. Nachdem in der vergangenen Woche der Fall bekannt wurde, haben sich alle Erzieher und technischen Beschäftigten testen lassen. Die bislang vorliegenden Ergebnisse waren alle negativ. Auch Kinder, die die Kita besuchen und getestet wurden, haben sich laut aktueller Testergebnisse nicht angesteckt.

„Für sämtliche Maßnahmen ist das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming zuständig, so auch für die reguläre Öffnung der Kita bis auf Weiteres“, hieß es von der Gemeinde Rangsdorf. „Es bleibt den Eltern nach wie vor freigestellt, ihre Kinder weiterhin zur Betreuung in die Einrichtung zu bringen.“

Landkreis: Knapp 70 Personen derzeit in Quarantäne

Aktuell sind im Landkreis Teltow-Fläming 67 Personen in Quarantäne, darunter sechs Reiserückkehrer. 56 Personen gelten Verdachtsfälle, 199 Personen als genesen. Bisher hat es im Landkreis 13 Todesfälle gegeben, 236 Menschen hatten sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

Von Lisa Neugebauer