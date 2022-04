Großbeeren

Die geplante Reise in Großbeerens mögliche Partnergemeinde Buxerolles ist abgesagt. Das teilte das Rathaus nun mit. Grund dafür sind fehlende Mittel – denn der Haushalt ist noch immer nicht bestätigt.

Eigentlich wollte eine Delegation aus Großbeeren Anfang Mai in das französische Buxerolles reisen. Wie berichtet, strebt Großbeeren eine Partnerschaft mit einer französischen Kommune an. Im vergangenen Jahr hatte sich ein Kontakt nach Buxerolles ergeben – und Vertreter des knapp 10.000 Einwohner großen Orts im Westen Frankreichs luden nun erstmals eine Delegation zu einem Kennenlern-Besuch ein. Das sollte rund um den 8. Mai passieren, einem Feiertag in Frankreich. Bei ihrer Sitzung Ende März gaben auch die Gemeindevertreter grünes Licht und beschlossen die Reise.

Großbeerens Haushalt nicht beschlossen

Jetzt steht allerdings fest: Sie findet nicht statt – die Gelder fehlen. Der Großbeerener Haushalt ist noch nicht bestätigt und somit können keine Mittel für die Reise verwendet werden. Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) zeigte sich am Donnerstag enttäuscht. „Es ist sehr, sehr schade“, sagte er der MAZ. Er hatte zuvor in einer Mitteilung betont, dass die Gelder in der Position „Städtepartnerschaft“ im vergangenen Jahr von der Gemeindevertretung explizit aus dem Haushalt gestrichen worden seien. Wäre das nicht passiert, hätte man sie übertragen können, so Borstel.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Borstel vermutet eine politische Entscheidung dahinter: Mit einer Bestätigung des Haushalts solle offenbar so lange gewartet werden, bis es zum Bürgerentscheid am 22. Mai komme. Er selbst habe überlegt, die Kosten für die Reise vorzustrecken – allerdings sei das nun nicht möglich. Mittlerweile seien sowohl die Vertreter aus Buxerolles als auch die Großbeerener Reisegruppe über die Absage informiert, so Borstel.

Buxerolles ist weiter an Partnerschaft mit Großbeeren interessiert

Aus Großbeeren sollte jeweils ein Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Schule und Sport auf die Reise mitkommen. Im Gegenzug dazu wollte Großbeeren eine Einladung zur Veranstaltung rund um das OdF-Gedenken im Herbst aussprechen. Das sei nach wie vor der Plan, so der Rathauschef.

Denn: „In Buxerolles ist man weiterhin interessiert“, sagte Borstel. „Und wir sind es auch“. Deshalb peile man auch weiter ein Kennenlern-Treffen in Frankreich an. „Wir hoffen, dass nach dem Haushalts-Beschluss ein neuer Anlass gefunden wird, um nach Buxerolles zu reisen“.

Von Johanna Apel