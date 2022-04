Großbeeren

Die Sanierung des Großbeerener Übergangswohnheims schreitet voran – allerdings wird sich die Fertigstellung verschieben. Dirk Schütze, Geschäftsführer der Eigentümerfirma „Berolina Hotels“, sagte der MAZ, dass die Unterkunft nicht wie geplant bis Anfang Mai fertig sein wird.

„Stand heute ist, dass wir den oberen Teil Ende Mai fertig haben“, sagte er. Zum 1. Juni seien dann entweder die Hälfte oder im besten Fall zwei Drittel der Unterkunft im Theodor-Echtermeyer-Weg so saniert, dass das Übergangswohnheim nach Angaben Schützes wieder den Betrieb aufnehmen kann.

Übergangswohnheim im Sommer fertig

Bis die Arbeiten gänzlich abgeschlossen sind, wird es nach Angaben Dirk Schützes allerdings wohl noch bis Mitte Juli dauern. Dann könne auch der letzte Teil fertiggestellt werden. Und er gibt auch Gründe für die Verzögerung an – etwas, das viele Bauherren derzeit kennen: Corona-Pandemie und Lieferengpässe machen viele Bauprojekte zu einer Herausforderung. Ständig habe etwas anderes gefehlt, so Schütze. „Die Lieferengpässe sind ein Riesenproblem.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Obwohl sich der Neustart nun etwas verzögert, gehen die Arbeiten voran. Derzeit würden im oberen Teil die Fußböden gelegt, so Schütze. Dann muss auch noch alles eingerichtet werden. Die Großbeerener Gemeinschaftsunterkunft wird seit Oktober 2021 saniert. Zuvor hatte es wiederholt Beschwerden von Bewohnern über den Zustand des Gebäudes gegeben. Auch Schütze hatte einen „dringenden Sanierungsbedarf“ gesehen.

Spielplatz für Großbeerener Unterkunft

Nach den im Sommer 2021 vorgestellten Plänen soll sich außerdem der Charakter der Einrichtung ändern: Weg von Gemeinschaftsbädern und -küchen und hin zu einzelnen Apartments mit Bad und Kochnische. Außerdem sollen behindertengerechte Zimmer entstehen. Auch ein Spielplatz, ein Grillplatz und Sitzgelegenheiten auf dem Außengelände sind vorgesehen.

So soll das Übergangswohnheim in Großbeeren aussehen (Pläne vom Sommer 2021). Quelle: Berolina Hotels

Zuletzt lebten in dem Übergangswohnheim 84 Asylbewerber sowie 21 Menschen, die im Asylverfahren bereits einen Schritt weiter waren und eigene Miete dort zahlten.

Asylbewerber aus Großbeeren kamen in andere Unterkünfte

Für die Zeit der Sanierung wurden die Bewohner auf umliegende Unterkünfte im Landkreis – beispielsweise in Ludwigsfelde oder Blankenfelde-Mahlow – verteilt. Wie im Oktober berichtet, sollen sie nach Abschluss der Arbeiten wieder die Möglichkeit bekommen, in die Großbeerener Unterkunft zurückzuziehen.

Vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine hat das Thema nun noch einmal eine ganz neue Dringlichkeit bekommen. Der Landkreis muss nun innerhalb kürzester Zeit mehr Geflüchtete unterbringen. Erst kürzlich wurde verkündet, dass auf dem Lisum-Campus in Ludwigsfelde eine Unterkunft entstehen soll. Dort können bis zu 150 Menschen einziehen. Außerdem ist ein weiteres Gebäude im nördlichen Teltow-Fläming im Gespräch.

Übergangswohnheim Großbeeren auch für Ukraine-Flüchtlinge

Wird das Übergangswohnheim in Großbeeren nun im Sommer fertiggestellt, sorgt es ebenfalls für Entlastung. Wie das Kreissozialamt auf MAZ-Anfrage erklärt, geht es ebenfalls davon aus, zumindest einen Großteil des Gebäudes im Juni wieder in Betrieb nehmen zu können. Dann sollen dort zunächst die Bewohner wieder einziehen, die seit Oktober in anderen Einrichtungen untergekommen waren – nach Angaben des Sozialamts jene, die Asylbewerberleistungen beziehen, in einer Gemeinschaftseinrichtung wohnen müssen und dadurch einen Anspruch auf Unterbringung haben.

Weitere vorhandene Plätze würden nach Dringlichkeit zugewiesen. Da momentan eine „Vielzahl ukrainischer Vertriebener“ im Landkreis Teltow-Fläming Asylbewerberleistungen beziehe, sei nicht unwahrscheinlich, dass auch Ukrainer in das Übergangswohnheim Großbeeren einziehen.

Von Johanna Apel