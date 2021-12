Großbeeren

Ein Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull mit dem Kennzeichen EU-SB 848 wurde am Wochenende von einem Parkplatz in der Nähe eines Lebensmittelgroßhandels in der Straße An der Anhalter Bahn in Großbeeren gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen bemerkt. Der Wert des Dreiachsers wurde mit mehreren Zehntausend Euro angegeben. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Anhänger ein und nahm eine Diebstahlanzeige auf.

Von MAZonline