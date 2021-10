Großbeeren

Unbekannte Täter stahlen am Dienstag in der Straße An den Buchen in Großbeeren eine Kawasaki. Die schwarze Maschine vom Typ Z 1000 mit dem amtlichen Kennzeichen TF-S 54 war auf dem Grundstück des Besitzers abgestellt und mittels Lenkerschloss gesichert. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren, nahm eine Anzeige auf und leitete die Fahndung ein. Wer kann Hinweise zum Hergang oder zu den Tätern geben? Kontakt unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline