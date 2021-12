Großbeeren

Ein schwarzer Skoda Superb mit den amtlichen Kennzeichen D-LL 1123 wurde in der Nacht zum Mittwoch von einem Grundstück in der Auguste-Krüger-Straße in Großbeeren entwendet. Der Wert des Fahrzeugs wird mit mehreren Zehntausend Euro angegeben. Die Polizei leitete die Fahndung ein und nahm eine Anzeige auf. Wer kann Hinweise zum Tathergang oder Tätern zum genannten Sachverhalt machen? Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline