Großbeeren: Siegesfest 2021 nun doch mit Rummel

Großbeeren

Zum Siegesfest in Großbeeren soll es nun doch einen Rummel geben. Die Gemeindevertreter einigten sich in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag darauf, das Budget für das Fest von ursprünglich 30.000 auf 40.000 Euro zu erhöhen. Damit soll es nun möglich sein, die Infrastruktur – also Strom, Wasser, Abwasser – für den Betrieb eines Rummel- und Marktgeschehens auf der Festwiese bereitzustellen. Die Ausrichtung soll dann allerdings ein externer Dienstleister übernehmen, der den Rummel auf eigenes wirtschaftliches Risiko betreiben muss. Heißt: Für Gastronomie, Händler oder Bühnenprogramm stellt die Gemeinde kein Geld zur Verfügung. Diese Angebote müsste der Dienstleister über die Einnahmen aus Verkauf von Speisen und Getränken, Fahrkarten und ähnlichem selbst refinanzieren.

Jubiläum kostet rund 200.000 Euro

Eigentlich hatten die Gemeindevertreter Ende September beschlossen, das Fest 2021 auf den historischen Teil zu beschränken und Fahrgeschäfte wegzulassen – hauptsächlich, um Kosten zu sparen, denn im Jahr seines 750-jährigen Jubiläums will Großbeeren eine ganze Reihe von Veranstaltungen ausrichten und hat dafür bereits 200.000 Euro eingeplant.

Anzeige

Doch bereits kurz nach der Siegesfest-Entscheidung im September gab es Kritik: Einige befürchteten, dass mit dem Rummel auch eines der wenigen Angebote für Jugendliche wegfalle. „Die Haupt-Leidtragenden sind meine Generation“, sagte damals der SPD-Politiker Daniel Stachnik auf der Sitzung der Gemeindevertreter. Auch der Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, Wolfgang Wende, sah in der Beschränkung einen Fehler: Die nachgestellte Schlacht sei eher etwas für Touristen, die Großbeerener hingegen hätten mehr Spaß an dem Volksfest, sagte er gegenüber der MAZ. Wende befürchtete, dass das Siegesfest Rückhalt in der Gemeinde verliere, sollte die Feier „nur halb“ stattfinden. Immerhin hatte es dieses Jahr schon ausfallen müssen.

Lesen Sie auch: Ein Festival für Großbeeren: Verein Big Bear plant erste Konzerte

Marke „ Siegesfest “ wäre stark beschädigt

Die Beschränkung auf den historischen Teil begründeten die Gemeindevertreter im September damit, dass es im Jubiläumsjahr viele Veranstaltungen für die Einwohner gebe, dass man beim Siegesfest nicht so viel anbieten müsse. Nun heißt es, das Siegesfest habe eine „große Strahlkraft für Großbeeren“, zahlreiche Besucher würden kommen und am Ende enttäuscht wieder abfahren, wenn kein wirkliches Fest stattfinde. „Das Siegesfest für die Folgejahre wiederzubeleben, würde einen enormen Kraftakt und ein großes Werbebudget erfordern“, hieß es in der Beschlussbegründung.

Von Lisa Neugebauer