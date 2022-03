Großbeeren

Die vergangene Woche war turbulent in Großbeeren: Privatleute, Familien, Rathaus, Kirche und Firmen haben sich an einer Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine beteiligt. Zusammengekommen sind kisten- und säckeweise Spenden – von Lebensmitteln über Hygieneartikel bis hin zu Kleidung, Windeln und Spielsachen.

Am Sonntag hat sich der große 40-Tonner auf den Weg Richtung polnisch-ukrainische Grenze gemacht. Am Montag sollen noch zwei weitere Lkw aufbrechen. Auslöser für diese Hilfsaktion war der Friedenslauf am Sonntag vor einer Woche in Großbeeren, zu dem Mediziner Christian Schäfer aufgerufen hatte.

