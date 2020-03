Von Parität in der Politik ist im Kreis Teltow-Fläming nichts zu spüren: Auf eine Frau kommen in den Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten im Schnitt drei Männer. Doch warum sind Frauen in der Kommunalpolitik auch im Jahr 2020 immer noch die Ausnahme? Die MAZ hat bei Lokalpolitikerinnen aus der Region nachgefragt.