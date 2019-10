Großbeeren

Ein Mercedes-Kleintransporter wurde in der Nacht auf Dienstag vom Parkplatz einer Pension in der Dorfaue in Großbeeren gestohlen. Der Sprinter trug die amtlichen Kennzeichen CB-GS 38. Fahrzeug und Ladung sind laut einer Schätzung der Polizei mehreren zehntausend Euro wert. Das Auto steht in Fahndung.

Von MAZonline