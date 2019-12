Großbeeren

Mehrere Pkw wurden am Donnerstag Großbeeren auf dem Parkplatz der Justizvollzugsanstalt in der Ernst-Stargardt-Allee beschädigt. Unbekannte schlugen acht Scheiben an vier Autos ein. An Pkw aus den Zulassungsbereichen Berlin, Potsdam-Mittelmark, Potsdam und Dahme-Spreewald entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei nahm Anzeigen auf und sicherte Spuren.

Von MAZonline