Großbeeren

ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 19.15 Uhr nach einem Unfall auf der B 101 in Höhe Großbeeren Unfallflucht begangen. Eine 25-jährige Frau war mit ihrem VW auf der B 101 in Richtung Berlin unterwegs. In Höhe Großbeeren wollte sie einen Lkw überholen, der jedoch plötzlich ebenfalls auf die linke Fahrspur wechselte. Die Frau wich dem Lkw nach links aus und kollidierte mit der Mittelleitplanke.

Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro

Von MAZonline