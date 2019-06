Großbeeren

Drei Menschen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 76 bei Großbeeren verletzt. Nach Zeugenaussagen stand ein Mercedes auf dem äußerst linken Fahrstreifen und wollte nach links in die Schwedenstraße abbiegen. Der 61-jährige Fahrer eines weiteren Mercedes übersah diesen, fuhr ungebremst auf den ersten Mercedes auf und schob ihn auf die Kreuzung. Der Unfallverursacher, sein 57-jähriger Beifahrer und eine 54-jährige Beifahrerin aus dem Mercedes wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Von MAZonline