Großbeeren

Nach einem Zusammenstoß an der Kreuzung der Friederikenhofer Straße mit der B 101 in Großbeeren am Dienstag gegen 22.45 Uhr ist der Verursacher, der Fahrer eines VW, geflohen. Ein 31-Jähriger wollte dort mit seinem Ford von der Total-Tankstelle kommend Richtung Osdorfer Straße fahren. Da die Ampel für ihn Grün zeigte, fuhr er auf die Kreuzung, als der VW die rote Ampel in Richtung Großbeeren überfuhr und mit dem Ford kollidierte. Die 30-jährige Beifahrerin des Ford wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Fahrer des VW von der Unfallstelle. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.

Von MAZonline