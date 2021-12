Großbeeren

Dass sie einmal das Voltigieren zum Beruf machen würde, war Jasmin Gipperich schon früh klar. „Ich habe immer gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen will“, sagt sie. Dass sie die Sportart, bei der Turn- und Akrobatikübungen auf dem Pferd ausgeführt werden, nicht nur mag, sondern auch gut beherrscht, wurde ihr spätestens mit 18 bewusst. „Da habe ich gemerkt, dass ich das gut kann“, sagt sie.

Jasmin Gipperich sitzt im Wohnzimmer ihres Hauses in Großbeeren. Während sie vom Voltigieren redet, huscht ihr immer wieder ein Lächeln übers Gesicht. „Mir wurde aber immer gesagt, dass man mit Voltigieren kein Geld verdienen kann“, sagt sie und wird dann doch ernst. Alle Trainer, die sie kannte, arbeiteten nur im Nebenerwerb. „Ich war traurig, weil ich dachte, dass ich mein Wissen so nicht richtig ausleben kann.“

Seit mehreren Jahren in Großbeeren

Dass man die Dinge aber auch anders angehen kann, beweist die 37-Jährige gerade. „Ich bin ein Mensch, der sagt: „Geht nicht gibt’s nicht“, erzählt sie. Denn heute lebt Jasmin Gipperich vom Voltigieren, ist mittlerweile sogar Landestrainerin für Berlin-Brandenburg. Er hat also geklappt, der Traum vom Voltigieren als Haupterwerb.

Jasmin Gipperich (l.) bei einer Voltigier-Übung. Quelle: Josephine Kähler

Seit sieben Jahren lebt die gebürtige Österreicherin in Brandenburg. „Bei so einem Umzug ist es ja meistens der Job oder die Liebe“, sagt sie und lacht. „Bei mir war es die Liebe“. Ihren Partner lernte sie bereits als 15-Jährige im Urlaub kennen. Aus einer Brieffreundschaft wurden regelmäßige Treffen, aus dem Kontakt über Ländergrenzen hinweg eine feste Beziehung. Nach dem Sportstudium ging sie zwar zunächst nach Tirol, um dort zu arbeiten. 2014 dann der Umzug zu ihm nach Brandenburg. „Irgendwann habe ich meine Sachen gepackt und bin los“, erinnert sie sich. Nach mehreren Stationen im Berliner Umland zogen die beiden schließlich nach Großbeeren. Der gemeinsame Sohn ist mittlerweile sechs Jahre alt.

Voltigieren geht auch virtuell

Wenig später steht die Voltigiererin in ihrem Trainingsstudio. In dem eigens dafür umfunktionierten Zimmer ihre Hauses liegen Bälle, Matten, Dehnbänder und alle möglichen Sportgeräte. Und: Kameras und Lichter. Denn Jasmin Gipperich ist als virtuelle Trainerin aktiv, gibt Online-Seminare und -Kurse. Dass ein Sport, der eigentlich auf dem Rücken eines Pferdes passiert, auch digital funktionieren kann, ist für sie selbstverständlich.

Die pure „Pferdezeit“ sei beim Voltigieren sowieso gering, sagt sie. „Ein Pferd kann ja nicht ewig galoppieren.“ Die meiste Arbeit passiere deshalb am Boden: „Wer keinen Handstand kann, wird den ja nicht erst auf dem Pferd üben“, erklärt sie. Gemeinsam mit ihren Zuschauern geht sie deshalb die einzelnen Übungen vor der Kamera durch.

„Perform your best“ auch bei Instagram

Dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat, flog ihr jedoch keinesfalls zu. Nach ihrem Umzug nach Großbeeren heuerte sie zunächst in einer Physiotherapie an. Doch das füllte sie nicht aus: „Ich hatte so viele Ideen und konnte sie nicht umsetzen“, sagt Gipperich, die nebenbei zahlreiche Trainerausbildungen machte. Zwei Jahre später dann der Bruch: Nach einem Burnout beschloss die Neu-Großbeerenerin, ganz aufs Voltigieren zu setzen.

Jasmin Gipperich hat ein Zimmer zu einem kleinen Trainingsstudio umfunktioniert. . Quelle: Johanna Apel

„Und dann kam Corona“, sagt sie. Was für andere ein Umdenken bedeutete, war für Gipperichs Karriere eine Chance: Sie belegte Kurse, ließ sich beraten, zog schließlich einen Online-Auftritt hoch. „Perform your best“, heißt ihr Konzept, das auch auf Instagram zahlreiche Follower hat.

Doch auch abseits der virtuellen Welt hat die 37-Jährige viele Ideen: Fragt man sie, was sie sich für die Zukunft vorstellt, sprudeln die Pläne nur so heraus. Als Landestrainerin will sie den Kader weiter voran bringen und Konzepte für die Talentförderung entwickeln.

Großbeerenerin hat viele Pläne

Außerdem würde sie gerne eine Trainingshalle eröffnen. Dort sollen Voltigierer die Möglichkeit bekommen, ihre Übungen zu machen. Dabei sei vorstellbar, sagt Gipperich, dass auch andere Vereine in der Region die Halle nutzen könnten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleichzeitig will sie sich auch selbst noch fortbilden: Zur Neuroathletiktrainerin etwa. Bei dieser Methode stehen Gehirn und Nervensystem im Fokus – was die sportliche Leistung verbessern soll. Das will die 37-Jährige auch aufs Voltigieren anwenden. „Ich habe viel zu viele Pläne“, sagt sie und lacht. Doch viele davon laufen auch auf ihr großes Ziel hinaus, das sie kurz zuvor erzählt hat: Dass „Perform your best“ zu einer führenden Adresse für alle wird, die sich in Sachen Voltigieren weiterbilden wollen.

Von Johanna Apel