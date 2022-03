Großbeeren

Diese Sitzung wird mit Spannung erwartet: Am Donnerstag entscheiden Großbeerens Gemeindevertreter über einen Abwahlantrag gegen Bürgermeister Tobias Borstel (SPD). Im Vorfeld zu der Sitzung rumort es jedoch im politischen Großbeeren.

Grund dafür ist unter anderem ein Tagesordnungspunkt, den der Bürgermeister in den öffentlichen Teil der Sitzung holen will. Dabei handelt es sich um einen Punkt, der unter „Beschlussfassung zum Antrag div. Fraktionen zur Erweiterung des Disziplinarverfahrens gegen den Bürgermeister der Gemeinde Großbeeren“ im nichtöffentlichen Teil eingeplant ist.

Borstel will Punkt im öffentlichen Teil der GV

Borstel sagte der MAZ dazu, dass er sich nichts vorzuwerfen habe und die Aufklärung in den öffentlichen Teil geholt werden müsse. „Damit ich dazu Stellung nehmen kann“, so Borstel. Die „Hinterzimmergespräche“ seien nicht länger tragbar. „Wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ausschließen“.

Borstels Argument: Die Öffentlichkeit ist nach der Brandenburger Kommunalverfassung auszuschließen, wenn „überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern“. Bei der Sitzung am Donnerstag sei das nicht so – schließlich gehe es um seine eigenen Persönlichkeitsrechte und er wolle den Punkt ja öffentlich haben.

Gemeindevertreter müssen abstimmen

Gegen Borstel stehen Vorwürfe im Raum, dass er Siegel gebrochen haben und Tonaufzeichnungen rechtswidrig abgehört haben soll. An den Vorwürfen sei nichts dran, so Borstel. Vielmehr überlege er mittlerweile seinerseits, Schadensersatzklagen gegen Gemeindevertreter zu stellen. Um den Tagesordnungspunkt in den öffentlichen Teil zu holen, hat der Rathauschef einen Antrag zur Änderung der Agenda eingereicht.

Claudia Blume-Rottenbiller, die Vorsitzende der Gemeindevertretung (GV), verwies auf MAZ-Anfrage jedoch darauf, dass die Gemeindevertreter bei der Sitzung am Donnerstag über eine entsprechende Änderung abstimmen müssten. Und: Mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte und die Nichtöffentlichkeit könne sie sich nicht über die Kommunalverfassung hinwegsetzen. „Ich halte mich an die Kommunalverfassung.“ Die GV müsse als Dienstvorgesetzte des Bürgermeisters ihrer Fürsorgepflicht nachkommen.

Öffentlich oder nichtöffentlich?

Sie erklärte auch, dass es erst kürzlich bei einer sogenannten Benehmensherstellung um die Tagesordnung gegangen sei – dabei dieser Punkt jedoch nicht zur Diskussion stand.

Blume-Rottenbiller, die dem Unabhängigen Bündnis angehört, ergänzte noch, dass sie die Kommunalverfassung wie folgt verstehe: Werde ein Tagesordnungspunkt als nichtöffentlich bekannt gegeben, müssten die Bürgerinnen und Bürger davon ausgehen, dass er das auch sei. „Wenn dann der Punkt in den öffentlichen Teil verschoben wird, wäre die Möglichkeit der Teilnahme zu diesem Punkt der Öffentlichkeit nicht bekannt“, sagte sie. Somit wäre die Öffentlichkeit ausgeschlossen – aber ihr Ausschluss unzulässig. Genau das könne nach Ansicht der GV-Vorsitzenden dazu führen, dass der Beschluss nicht rechtens sei.

Teltow-Fläming schickt keine Vertreter

Nicht das einzige Thema, das wenige Tage vor der GV für Unruhe sorgt. Bürgermeister Borstel hatte sich an den Landkreis gewandt, damit Vertreter des Kreises bei der Sitzung anwesend sein würden. Konkret hätte das die Kommunalaufsicht oder die Rechtsaufsicht Teltow-Flämings betroffen. Allerdings wurde Borstels Wunsch abgelehnt.

Er zeigte sich am Dienstag enttäuscht – und erhob Vorwürfe gegen den Kreis: „Die Kommunalaufsicht hat ihre Arbeit eingestellt“, so Borstel. Der Landkreis habe eine Fürsorgepflicht für die Kommune, so der Rathauschef. Und laufe im Kreisgebiet ein Abwahlbegehren, sollte es im Interesse des Kreises sein, sich mit dem Prozedere zu befassen. Er setze dabei auf seine „Beobachterfunktion“. Auf MAZ-Anfrage erklärte die Kreisverwaltung am Dienstag, sich dazu nicht öffentlich in den Medien zu äußern.

Mittlerweile zieht die Entwicklung jedoch auch Kreise über Großbeeren hinaus: Auch das Brandenburger Innenministerium wurde von Borstel informiert.

Von Johanna Apel