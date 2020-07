Großbeeren

Ein Brief sorgt in Großbeeren für Aufregung: Drei Bürger aus der Akazienstraße haben sich mit einem langen Schreiben an alle Gemeindevertreter gewandt, und das nach knapp anderthalb Jahren ein zweites Mal. Sie alle sind Nachbarn des Berliner Polizeibeamten, Großbeerener Gemeindevertreters und Kreistagsmitglieds Adrian Hepp ( CDU), sie fühlen sich von ihm belästigt und bedroht. Adrian Hepp dagegen, im Kreistag Teltow-Fläming seit 2019 Vorsitzender der mit 14 Mitgliedern größten Fraktion CDU/BV/ FDP/VUB, sieht sich einer Kampagne ausgesetzt, „um mich politisch mundtot zu machen“, wie er in seiner Antwortmail auf MAZ-Fragen schreibt.

Erster Brief der Anwohner bereits 2019

Vom ersten Anwohner-Brief vor der Kommunalwahl im Mai 2019 erfuhr außer dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung kaum jemand, dieses Mal verteilte die neue Vorsitzende Claudia Blume-Rottenbiller (WfG) das Schreiben an alle Gemeindevertreter. Die berieten am 28. Mai in nichtöffentlicher Sitzung, wie sie damit umgehen (das Schreiben liegt der MAZ vor). Herr B., Frau M. und Herr S. (Namen der Redaktion bekannt) schreiben: „Da selbst verlorene Gerichtsverhandlungen zu keinerlei Einsicht bei Herrn Hepp führen und wir in stetiger Angst vor Übergriffen von ihm ... leben, wissen wir nun nicht mehr weiter und möchten erneut die Gemeindevertretung um Rat und vor allem um Hilfe bitten.“ Sie führen Ereignisse im Detail an, wie sie jedes Zivilgericht in Deutschland unter Nachbarn sattsam zu entscheiden hat.

Darüber hinaus steht dort, Herr Hepp habe Herrn B. im örtlichen Supermarkt den Weg versperrt, gegen seine Schulter getippt und unter Zeugen gesagt: „Du willst dich also mit mir anlegen, du weißt gar nicht, wer ich bin und was ich alles kann. Ich mache dich fertig, dich und deine Familie. Ich weiß alles über dich; dass du insolvent bist. ... Ich kenne deine Akte, da kann man sich ja Sachen aussuchen.“ Bedroht fühlten sich die Anwohner auch wegen solcher Hinterher-Rufe, die Frau von Herrn B. solle aufpassen, dass sie beim Spazieren gehen mit den Kindern nicht mal ausrutsche. In dem Schreiben steht auch der Satz: „Es herrscht eine ständige Angst vor dem irrationalen Verhalten des Herrn Hepp.“ Die Aufforderung unter Zeugen, „doch mal mit ihm um die Ecke ins dunkle zu kommen, um mal alles zu klären“, werde eindeutig als Aufforderung zu körperlicher Auseinandersetzung aufgefasst, so die Nachbarn.

Nachbarn: Vertrauen in Großbeerener Politik erschüttert

Der Brief endet mit dem Satz: „Unser Vertrauen in die Großbeerener Politik ist tief erschüttert“ und man habe große Sorge, dass eine so aggressiv auftretende Person Zugang zu Schusswaffen habe. Im MAZ-Gespräch mit den Anwohnern erklärt Herr S, oft drehe Herr Hepp den Spieß um und verklage die Nachbarn. Herr B.: „Herr Hepp meint, Straf- und Polizeigesetz seien die einzigen Gesetze. Aber es gibt noch das BGB.“ Die GV-Vorsitzende Blume-Rottenbiller erklärt: „Wir können das nicht ahnden. Wir haben uns mit der Kommunalaufsicht verständigt, dass es nur zivilrechtliche Möglichkeiten gibt, dagegen etwas zu unternehmen.“ Und sie sagt: „Unser Gesprächsangebot zu einer nichtöffentlichen kleinen Runde mit den Fraktionsvorsitzenden hat Herr Hepp nicht angenommen.“

Bei den Recherchen erfuhr die MAZ, Adrian Hepp bedrohe auch Gemeindevertreter. Im Screenshot eines Chats steht Hepps Satz: „Das ist meine erste und letzte Warnung...reißen Sie sich zusammen!!“ Des weiteren gibt es die Schilderung eines Jugendlichen, mit einem Freund habe er Plastikkügelchen an das Fenster eines anderen Freundes geworfen, um auf sich aufmerksam zu machen. Hepp sei in der Dunkelheit auf sie zu gerannt. Bei der Flucht sei er gestürzt, Herr Hepp habe ihn erwischt, zu Boden gedrückt, angebrüllt und mit einem Schlagstock die Straße entlang geführt, bis der Vater kam. In seiner schriftlichen Schilderung heißt es abschließend, das ganze Szenario sei bis heute ein Grund, „weshalb ich niemals in diesem Ort leben möchte, an dem ich knapp 16 Jahre verbracht hab – meine Heimat.“ Der junge Mann wohnt heute in Norddeutschland. Adrian Hepp sagt dazu, er habe damals vor zwölf Jahren einen Jungen bemerkt, der Steine auf das Fenster des Nachbarn warf. „Die Angelegenheit wurde mit dem dazu geholten Vater im Einvernehmen geklärt. Es wurde niemand abgeführt oder zu Boden gebracht.“

Bürgermeister: Habe Hepp Hausverbot im Jugendclub erteilt

Ein anderes Streitfeld: Wegen seines ungehörigen Auftretens im Jugendclub Großbeeren habe die Gemeinde Hepp dort Hausverbot erteilt, sagt Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD). Adrian Hepp, der den Jugendclub-Förderverein mitgründete und dort nach wie vor aktiv sei, sagt, dazu gebe es eine noch nicht abgeschlossene Korrespondenz; ihm werde ein Verstoß gegen die Hausordnung vorgeworfen, doch ein konkreter sachlicher Vorwurf liege ihm nicht vor.

Außerdem schreibt Hepp der Redaktion, es gab und gebe keine Gerichtsurteile gegen ihn. Der MAZ sind die Aktenzeichen juristischer Auseinandersetzungen mit den Nachbarn bekannt. Aus dem Amtsgericht Zossen kommt die Antwort von Direktorin Ursula Fladeé, eine Klage von Hepp wegen ehrverletzender Äußerungen sei 2016 abgewiesen worden. Hannah Urban, stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, antwortet, die benannten Verfahren seien eingestellt, „weil zureichende Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat nicht bestanden“.

Auf die MAZ-Frage nach der Dienstaufsichtsbeschwerde an die Vorgesetzten bei der Polizei Berlin erklärt Sprecher Stefan Petersen: „Dazu können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben machen.“ Die Anwohner Frau M. und Herr S. beschweren sich darin, dass sie von ihrem Nachbarn gefilmt werden, wenn sie dessen Dalmatiner abwehren.

Bürgermeister will sozialen Frieden in der Gemeinde

In Großbeeren gehen seit dem Anwohner-Brief jede Menge Mails und Nachrichten über alle möglichen Kanäle, auch Adrian Hepp selbst ist genervt und sagt: „Ich pflege in meiner Nachbarschaft ein gutes Miteinander und genieße hohes Ansehen in der Gemeinde, was sich auch in den Zahlen zur Wahl der Gemeindevertretung wiederspiegelt.“

Der Großbeerener Rathauschef Tobias Borstel will „als Bürgermeister sozialen Frieden in der Gemeinde“, bei Bedarf stehe er als Vermittler zur Verfügung. Seine Parteikollegin und SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Brückner, seit Jahrzehnten im Ort für ihre Objektivität und Loyalität geschätzt, erklärt angesichts dieser Diskussion im Ort: „Kommunalpolitiker stehen in besonderer Verantwortung, ansonsten ist das in meinen Augen eine Gefahr für unsere Demokratie.“

