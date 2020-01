Was passiert mit den Containern der Gemeinde?

In einen Ort des Verbrechens verwandelte sich am Samstagabend der Saal der Zapfstelle in Großbeeren. Bei der Premiere des Krimi-Dinners wurden die Gäste mit in die Aufklärung eines Mordfalls in einer Promiklapse einbezogen – als Patient, Polizist oder Bürgermeister. Neben dem Drei-Gänge-Menü mundete auch die Krimi-Kost.