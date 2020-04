Gnadenhof für Tannenbäume hat noch viel Platz

Großbeeren

Der Gnadenhof für Weihnachtsbäume in Diedersdorf ist ein Erfolg. Acht gebrauchte Tannenbäume fanden nach dem Jahreswechsel auf dem Grundstück von Torald Wendt (47) eine neue Heimat. Inzwischen sind sie wieder angewachsen, ihre Blätter werden auch zur Sommerzeit blühen. Dafür sorgt Wendt, der die Bäume seitdem hegt und pflegt.

Aufruf kommt an

Dem vorausgegangen war die Idee im Dezember vergangenen Jahres von der CDU in Großbeeren. Deren Gemeindevertreter und Mitinitiator Adrian Hepp: „Zum einen fanden wir den Grundgedanken gut, dass man die Bäume nach dem Weihnachtsfest nicht einfach nur entsorgt, sondern dass man das Gemeindegebiet durch ein paar Bäume aufforsten kann.“

Torald Wendt bearbeitet Holz mit der Kettensäge, hier einen Bären. Quelle: Marlene Schmidt

Nach einem Aufruf in der Gemeinde fanden sie schnell mit Torald Wendt zusammen, der eigentlich auf eine ganz andere Weise mit Holz arbeitet. Sein Handwerkszeug ist sonst ein Satz von Kettensägen, mit denen er Baumstämmen zu Leibe rückt und Totempfähle, Bären und Eulen oder auch Skulpturen auf Wunsch schnitzt.

In diesem Fall ruht die Kettensäge von Wendt aber: „Das sind nur kleine Pflanzen. Die bleiben erstmal stehen und sollen wachsen.“ Das Holz von Nadelbäumen ist ohnehin zu weich für langlebige Skulpturen. Doch immerhin, die kleine Schonung auf seinem Grundstück ist schon recht ansehnlich. Und Platz für weitere Tannenbäume nach dem nächsten Weihnachtsfest ist auch noch, soll es auch sein, denn Adrian Hepp und Torald Wendt planen schon jetzt für das nächste Weihnachtsfest.

Ein bisschen Aufforstung

Die CDU wollte mit ihrem Aufruf auch zur Aufforstung des Ortes beitragen. Das sei ihnen gelungen, findet Hepp. „Wir sind sehr erfreut über das Ergebnis unseres ersten Aufrufs“, sagt Adrian Hepp. „Eigentlich hatten wir mit viel weniger Bäumchen gerechnet. Jetzt ist eine Wiederholung sicher.“ Torald Wendt, der sich nicht nur die Arbeit mit der Kettensäge selbst beigebracht hat, ist voller Enthusiasmus dabei: „Ich bin naturverbunden und möchte dann auch den Bäumen eine Chance geben. Bei mir können gern alle wieder eingepflanzt werden. Ich kümmere mich um sie, habe das von meinem Opa gelernt und Nachbarn haben genug Pferdedung. Den Bäumen wird es an nichts fehlen.“

Ein Herz für Bäume

Dass er ein Herz für Bäume hat, beweist der Diedersdorfer auch immer wieder, wenn er einen aktuellen Zustandsbericht an Adrian Hepp sendet. In regelmäßigen Abständen schickt er per Handy gemachte Fotos an den Partner aus der Großbeerener Gemeindevertretung und zeigt so, wie die Bäume gedeihen. Ursprünglich hatte er auch allen Überbringern angeboten, regelmäßig zu berichten, selbst ein Besuchsrecht hatte er eingeräumt. Bislang hat das noch niemand in Anspruch genommen.

Besuchsrecht besteht weiter

Vielleicht hätte ja der Osterspaziergang den ein oder anderen in den nächsten Tagen noch hergeführt, doch nun ist Corona dazwischen gekommen. Da findet Hepp es schön, mal etwas Positives berichten zu können: „Torald Wendt hat uns gezeigt, dass er auf seinem Gnadenhof für Weihnachtsbäume alles richtig macht und die Bäume wieder gut angewachsen sind, darüber freue ich mich sehr“, erklärt Hepp abschließend.

Von Udo Böhlefeld