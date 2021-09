Großbeeren: Wie Kinder lernen sollen, nicht mit Fremden mitzugehen - und sich zu schützen

Großbeeren

Einen knappen Monat, nachdem in Kleinbeeren eine Jugendliche und ein Kind bedrängt beziehungsweise sexuell belästigt wurden, hat die zuständige Polizeibehörde noch keinen Tatverdächtigen ermitteln können. Wie Polizeisprecherin Ariane Attrodt auf MAZ-Anfrage mitteilt, gab es bisher allerdings eine „Vielzahl von Hinweisen“. Nach beiden Vorfällen hatte die Polizei Beschreibungen der Tatverdächtigen veröffentlicht – in einem Fall sogar ein Phantombild.

Ariane Attrodt erklärt auch, was sie angesichts der jüngsten Vorfälle rät: Eltern sollten ihre Kinder „kindgerecht und sensibel“ darüber informieren, wie man sich fremden Personen gegenüber verhält.

Was die Polizei Eltern und Kindern rät

Dabei solle es etwa darum gehen, keinesfalls mit fremden Männern oder Frauen mitzugehen – auch nicht, wenn sie etwas zeigen oder schenken wollen. „Grundsätzlich sollten Kinder keine Geschenke von Fremden annehmen“, führt Attrodt weiter aus. Und: Eltern sollten Kindern vermitteln, dass sie niemals fremde Personen schicken würden, um sie abzuholen oder nach Hause zu fahren.

Das Schulprojekt "Ziggy zeigt Zähne" war in Großbeeren zu Gast. Quelle: Lisa Neugebauer

Wird ein Kind von einer fremden Person angesprochen, solle es zwei Armlängen Abstand halten, so die Polizeisprecherin. Oder um es in kindgerechter Sprache zu sagen: Drei „Elefantentschritte“. Sollten Kinder dann wirklich zum Mitgehen oder Einsteigen aufgefordert werden, so die Polizeisprecherin, sollten sie „ohne Antwort“ weglaufen, sich dabei jedoch nicht verstecken – sondern auf dem schnellsten Wege in ein Geschäft gehen, eine Vertrauensperson ansprechen und Eltern sowie Polizei verständigen.

Vorfälle sofort der Polizei melden

Ariane Attrodt erklärt auch, warum schnelles Handeln gefragt ist: „Eine sofortige Meldung an die Polizei ist auch deshalb wichtig, weil sie nur so in der Lage ist, schnell erfolgsversprechende Maßnahmen einzuleiten“, so die Polizeisprecherin. Gleichzeitig sei allerdings auch wichtig, sich beim Weiterverbreiten von Neuigkeiten auf gesicherte Informationen zu beziehen – etwa auf Polizeimeldungen.

Die beiden Vorfälle im August hatten in der Region für große Verunsicherung gesorgt: Viele fragten sich, wie es dazu kommen konnte – und wie sich solche Vorfälle verhindern lassen. In der Otfried-Preußler-Schule gastierte ein Präventivprojekt, das Kinder spielerisch über sexuelle Gewalt aufklären sollte. Zwar ein zeitlicher Zufall, dennoch kam das Projekt gerade zur richtigen Zeit.

Wing Tsun Großbeeren gibt Kurs

Und auch an anderen Orten in der Region sollen Kinder und Jugendliche nun spielerisch lernen, worauf es im Zweifelsfall ankommt. So bietet die Wing Tsun-Kampfkunstschule Großbeeren etwa am Wahlsonntag ein Parkplatztraining an. Wie Mitinhaber Alexander Lipanoff erklärt, sollen Kinder dabei lernen, wie sie in bestimmten Situationen die „richtigen Entscheidungen“ treffen können. Was tue ich etwa, wenn ein Autofahrer mich anspricht – wie reagiere ich, wenn mich jemand an der Jacke festhält? Das Präventionstraining richte sich an Kinder im Alter von etwa vier bis zehn Jahren, so Lipanoff.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er bietet den Präventionskurs nicht zum ersten Mal an: Bei der Ausbildung zum Kampfkunstlehrer haben er und sein Kollege bereits eine entsprechende Schulung absolviert – und bereits mehrfach Kinder zum richtigen Umgang mit Fremden geschult. Auch in diesem Jahr wollte er ein solches Training wieder abhalten, sagt Lipanoff – ursprünglich allerdings erst im Winter. Wegen der derzeit hohen Nachfrage habe er den Termin jetzt vorverlegt. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka Mahnke in Großbeeren. Das Training ist kostenlos, etwa 40 Kinder können daran teilnehmen.

Von Johanna Apel