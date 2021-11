Großbeeren: Willkommensgeschenke für Neugeborene geplant

Großbeeren

Die Gemeinde Großbeeren will Neugeborenen künftig ein Willkommensgeschenk machen. Wie die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, sollen Großbeerener Eltern zur Geburt ihres Kindes in Zukunft ein kleines Präsent erhalten. Darin enthalten: Informationen für Eltern (etwa über Kitas, Ärzte oder Spielplätze), eine persönliche Glückwunschkarte sowie ein Geschenk der Gemeinde – wie beispielsweise ein Stofftier oder ein Lätzchen. Insgesamt beträgt der Wert des Willkommenspakets 20 Euro.

Etwa 80 Babys im Jahr angemeldet

Wie aus dem Beschlusstext hervorgeht, wird die Bestellung zunächst für 200 Kinder getätigt. Etwa 75 bis 80 Babys würden pro Jahr in Großbeeren angemeldet, heißt es. Sollten die Neugeborenenzahlen so bleiben, würde 2024 wieder eine Bestellung fällig. Für die Gemeinde schlagen dabei zunächst Kosten in Höhe von 4000 Euro zu Buche.

Die Gemeindevertreter stimmten am vergangenen Donnerstag einstimmig für das Vorhaben. Ab 2022 soll es die ersten Willkommensgeschenke geben.

Von Johanna Apel