Großbeeren

Die Balkontür einer Erdgeschosswohnung wurde am Dienstag im Birkenhainer Ring in Großbeeren von Dieben aufgehebelt. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Was gestohlen wurde, konnte noch nicht erfasst werden. Ebenfalls am Dienstag wurde im Birkenhainer Ring in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem die Terrassentür aufgehebelt wurde. Auch hier wurden alle Räume durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren.

Von MAZonline