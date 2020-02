Großbeeren

Die Gemeinde Großbeeren hat die Marke von 9000 Einwohnern geknackt. Am Dienstag überraschte Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) die Neubürgerin Stefanie Heyden bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt mit einem persönlichen Willkommensgruß samt Blumenstrauß. Die Überraschung sei der jungen Frau ins Gesicht geschrieben, berichtete die Gemeinde im Anschluss. Heyden ist vom Ludwigsfelder Ortsteil Löwenbruch nach Großbeeren gezogen, um einen Neustart zu wagen.„Ich freue mich sehr über diese Entwicklung der Einwohnerzahlen“, sagte Borstel. „Sie zeigt die Anziehungskraft unserer Gemeinde als Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Gemeinsam mit der Politik und den Akteuren vor Ort setzen wir alles daran, diese Attraktivität weiter zu steigern und Wohnraum für die enorme Nachfrage zu schaffen.“ Mit der Umsetzung der momentan in Planung befindlichen Bauflächen würden die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung geschaffen, so Borstel weiter. „Mit steigenden Einwohnerzahlen wachsen natürlich auch die Anforderungen. Vor allem die soziale Infrastruktur muss nachgezogen werden, etwa zusätzliche Kitaplätze.“ Ein Ansatz sei die Planung eines Baulandmodells, das Investoren verpflichtet, die soziale Infrastruktur zu finanzieren.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline