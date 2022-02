Großbeeren möchte die Gelbe Schleife erwerben.

Großbeeren

Die Gemeinde Großbeeren soll künftig die „Gelbe Schleife“ bekommen. Das beschlossen die Gemeindevertreter bei ihrer vergangenen Sitzung am Donnerstag.

Bei der Gelben Schleife handelt es sich um ein Symbol, das Solidarität und Unterstützung für Soldatinnen und Soldaten sowie andere Militärangehörige ausdrücken soll. Kommunen, die eine solche Schleife erwerben, bringen sie gut sichtbar an einen öffentlichen Ort an. Im vergangenen Jahr hatte beispielsweise Jüterbog die Gelbe Schleife erworben.

Solidarität mit Menschen in der Bundeswehr

Nun also auch Großbeeren. Eingereicht wurde der Antrag von der CDU/FDP-Fraktion. Ziel solle sein, ein „Zeichen für Solidarität und Wertschätzung mit allen Menschen in der Bundeswehr“ zu setzen und ihren „geleisteten Dienst an der Gesellschaft“ zu würdigen, heißt es in dem Antrag.

Wie der Fraktionsvorsitzende Martin Wonneberger erklärt, gehe es dabei auch um die Familien der Soldaten und anderen Beamten in der Bundeswehr. In Großbeeren würden viele Menschen wohnen, die das betreffe.

Fluthilfe und Corona-Pandemie im Blick

Die Gelbe Schleife sei nun ein symbolisches Zeichen für den Zusammenhalt, so Wonneberger. Und er betont auch: „Sie hat keinen politischen Charakter“. Vielmehr sollen die Dienste der Menschen gewürdigt werden. Anlass sei dabei auch ein Blick auf die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands oder die Corona-Pandemie gewesen: In beiden Fällen hatten Bundeswehr-Soldaten vor Ort Hilfe geleistet.

Wie Wonneberger ausführt, soll das Anbringen der Schleife in einem feierlichen Rahmen stattfinden. Die Gelbe Schleife würde dann gut sichtbar im Bereich des Rathauses zu sehen sein. Denkbar sei auch, in einem nächsten Schritt Wege zu finden, eine solche Würdigung auch für Feuerwehr oder Polizei anzugehen.

An geeigneter Stelle in Großbeeren anbringen

Der Antrag war bereits im vergangenen Herbst eingebracht und den entsprechenden Gremien vorgelegt worden. Am Donnerstag fiel die Abstimmung recht eindeutig aus: Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme beschlossen die Gemeindevertreter das Vorhaben mehrheitlich. Mit der Beschlussfassung in der Tasche wird nun die Verwaltung beauftragt, die Schleife zu erwerben und sie an geeigneter Stelle anzubringen.

Von Johanna Apel